Jürgen Frey 12.07.2024 - 11:12 Uhr

Was war das für ein Drama! Am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga noch einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den VfB Stuttgart II – und mussten der U21 der Weiß-Roten den Drittliga-Aufstieg überlassen. Längst sind im Lager der Blauen die Tränen getrocknet, mit neuem Mut und neuem Trainer geht es seit dem Trainingsauftakt am 18. Juni frisch ans Werk.