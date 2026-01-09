Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers ist mit Leistungstests ins neue Jahr gestartet. Am 14. Januar geht es erstmals auf den Platz – kommen Spieler ins Probetraining?

Seit Januar 2024 besteht die Partnerschaft der Stuttgarter Kickers mit einer kardiologischen Gemeinschaftspraxis. Dort finden seit Donnerstag die Leistungstests für die Spieler des Fußball-Regionalligisten statt. Am kommenden Mittwoch (Uhrzeit je nach Witterung noch offen) geht es dann erstmals im neuen Jahr auf den Trainingsplatz.

Kein Risiko bei Stojak Der komplette Kader wird Chefcoach Marco Wildersinn dann zur Verfügung stehen – mit einer Ausnahme: Stürmer David Stojak kann nach seinem im vergangenen Juli erlittenen Riss des vorderen Kreuzbandes noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, bei einzelnen Trainingsinhalten ist der 21-Jährige (Vertrag bis 2027) aber bereits wieder mit von der Partie. Was nichts daran ändert, dass ein Einsatz im Laufe dieser Saison nicht riskiert werden dürfte und eher unwahrscheinlich ist.

Ob noch externe Spieler zum Probetraining in Degerloch aufkreuzen, ist offen. „Aktuell ist nichts geplant, kann sich aber vielleicht ändern“, sagt der Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht, der betont: „Wir sind personell ausreichend besetzt.“

Meris Skenderovic: Keine Minute in der Regionalliga gespielt, aber ein Wechsel ist nicht in Sicht. Foto: Pressefoto Baumann

Sollte es doch personellen Nachschlag geben, müsse es sich um eine Gelegenheit handeln, die nur im Winter wahrzunehmen sei. Und die Kickers auch über die laufende Saison hinaus weiterbringen würde. Was alles andere als einfach sein dürfte. Zumal die Kickers eine Ablösesumme nicht bezahlen (können), um einen Spieler aus einem laufenden Vertrag herauszukaufen.

Dass im Gegenzug ein Spieler den aktuellen Tabellen-Neunten bis zur Schließung des Wintertransferfensters am 2. Februar verlässt, ist derzeit nicht abzusehen. Auch von Offensivmann Meris Skenderovic (27), der in den bisherigen 20 Saisonspielen keine einzige Minute in der Regionalliga zum Einsatz kam, gab es keine Signale, einen Tapetenwechsel vornehmen zu wollen. Siebrecht: „Auf mich ist niemand zugekommen.“

Im Gegensatz zu den U-17- und U-19-Teams aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum (eine Woche ab Mitte Januar in Side/Türkei) wird die Regionalligamannschaft der Blauen kein Trainingslager im Süden absolvieren. Auch ein Kurztrainingslager in der Umgebung ist bisher nicht vorgesehen. Möglicherweise wird noch etwas organisiert rund um das Testspiel am 7. Februar beim Regionalligisten FC Bayern München II.

Muss körperlich noch zulegen: Kickers-Toptalent Oskar Hencke. Foto: Pressefoto Baumann

Was Siebrecht unabhängig davon in den restlichen 14 Regionalligaspielen nach der Winterpause erwartet? „Dass wir uns weiterentwickeln, dass sich jeder einzelne, vor allem unsere jungen, talentierten Spieler Schritt für Schritt weiterentwickeln, speziell körperlich, um eine hohe Intensität aufrechterhalten zu können. Wenn das gelingt und wir eine einfache, klare Spielweise an den Tag legen, werden wir automatisch gute Ergebnisse einfahren.“

Winter-Vorbereitungsspiele

Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark.

Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark.

Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, Campus FC Bayern.

Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.