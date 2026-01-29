Günther Dengler war viele Jahre Geschäftsführer, Präsidiumsmitglied und Schatzmeiter der Stuttgarter Kickers. Nun ist er im Alter von 86 Jahren in Ansbach verstorben.

Jürgen Frey 29.01.2026 - 16:45 Uhr

Günther Dengler wohnte seit 25 Jahren im fränkischen Ansbach, den Kontakt zu den Stuttgarter Kickers ließ er nie ganz abreißen. Lange Zeit organisierte er alle sechs Monate einen Treff für ehemalige Blaue im Vereinsheim. Nun trauern die Kickers um den ehemaligen Geschäftsführer. Er verstarb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 86 Jahren.