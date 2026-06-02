Stuttgarter Kickers Folgen der Ausschreitungen – WFV-Pokal-Finale nicht mehr im Gazi-Stadion?
Die Vorkommnisse rund um das WFV-Pokal-Finale beschäftigen Stuttgarter Kickers, Polizei, Stadt und Verband. Das ist der aktuelle Stand.
Die Vorkommnisse rund um das WFV-Pokal-Finale beschäftigen Stuttgarter Kickers, Polizei, Stadt und Verband. Das ist der aktuelle Stand.
Es war das unschöne Ende einer wenig erbaulichen Saison der Stuttgarter Kickers. Mit dem 1:4 im WFV-Pokal-Finale am 23. Mai gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verpassten die Blauen einen Titel und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal.
Florian Wirtz gehört zu den bekanntesten Fußballern Deutschlands. Privat kommt der Nationalspieler aus einer großen Patchwork-Familie. Wie viele Geschwister Wirtz hat und warum seine Schwester Juliane im Fußball ebenfalls eine besondere Rolle spielt.