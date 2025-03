Genau für solche Aktionen haben sie ihn zurückgeholt. Schlitzohrig schlenzte Kevin Dicklhuber am vergangenen Samstag den Ball nach einem direkten Freistoß zur 1:0-Führung für den Aufsteiger 1. Göppinger SV ins Tor. Am Ende gewann der Fußball-Regionalligist gegen Eintracht Trier mit 3:0, sammelte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg und kommt nun mit breiter Brust am Samstag (14 Uhr) ins Gazi-Stadion. „Wir sind in einer sehr guten Verfassung und freuen uns sehr auf das Duell bei den Stuttgarter Kickers“, sagt Trainer Gianni Coveli. Nicht nur für ihn, als ehemaligen Profi der Blauen, ist das württembergische Derby etwas Besonderes.

Dicklhubers 36. Geburtstag

Auch seine Spieler Mohamed Baroudi, Tyron Profis, Oguzhan Kececi, Noah Lulic, Leon Braun, Aron Viventi (alle auch in der ersten Mannschaft) sowie Luca Piljek, David Trivunic und Enrico Piu (alle in der Jugend der Blauen) trugen schon den Kickers-Dress. Doch bei keinem sind die Erinnerungen an Degerlochs Höhen so frisch wie bei Kevin Dicklhuber, der an diesem Donnerstag seinen 36. Geburtstag feiert.

Lesen Sie auch

Der frühere Kickers-Kapitän selbst will vor dem pikanten Wiedersehen nicht reden, das übernimmt sein Coach: „Natürlich wird er heiß laufen, Vollgas geben wie in jedem Spiel. Dickl lebt von seinen Emotionen, die darf und soll er definitiv auch ausleben, nur eben zielgerichtet. Schließlich muss er es keinem beweisen.“ Und wenn er doch überpaced? „Dann fange ich ihn schon sein. Es gibt eine kurze Ansage und er ist wieder in der Spur“, sagt der erfahrene GSV-Trainer.

Lange tragende Säule

Lange Zeit war Dicklhuber eine tragende Säule im Spiel der Kickers und maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga beteiligt. Allein seine Torbilanz spricht für sich. Saison 2021/22: 20 Treffer, Saison 2022/23: 26 Treffer, Saison 2023/24: 13 Treffer.

Unter dem neuen Trainer Marco Wildersinn war er dann aber seit dem vergangenen Sommer nur noch zu drei Startelfeinsätzen gekommen, meistens drückte der Offensivmann die Bank. Da sein ursprünglich im Sommer auslaufender Vertrag ohnehin nicht verlängert worden wäre und sich an seiner Reservistenrolle mutmaßlich nichts geändert hätte, zeichnete sich sein Abgang in der Winterpause immer mehr ab.

Siebrecht weiß wie „Dickl“ tickt

Die Abwicklung der Modalitäten gehörte zu den ersten Amtshandlungen von Lutz Siebrecht. Der zu den Kickers zurückgekehrte Sport-Geschäftsführer war es auch gewesen, der Dicklhuber vor fünf Jahren aus Göppingen nach Degerloch geholt hatte. Er kennt seine Qualitäten, er weiß wie er tickt. Und Siebrecht ist bewusst, dass der gebürtige Albstadter darauf brennt, den Kickers zu zeigen, dass er noch voll im Saft steht, dass es ein Fehler war, ihn aufs Abstellgleis zu stellen.

Eine Klausel für das direkte Duell einzubauen, die einen Einsatz verhindert hätte, war dennoch kein Thema: „Ich halte so etwas nicht für sportlich fair. Wir waren bereit, den Spieler abzugeben, dann müssen wir auch in der Lage sein, ihn zu verteidigen“, sagt Siebrecht. Nach wie vor ist der 57-Jährige sicher, dass bei dem Transfer für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden wurde: „Das hat sich der Spieler verdient, er hat einen festen Platz in der jüngeren Vereinsgeschichte der Kickers. ich freue mich, wenn er mit dem GSV in der Liga bleibt.“

Nur am Samstag sollen tunlichst keine Bonuspunkte für den Klassenverbleib dazu kommen. „In diesem Spiel muss bei uns die Post abgehen“, fordert Siebrecht.

Saison 2024/25

30. August 2024: GSV – SVK 0:0; Zuschauer: 4000.

Saison 2023/24

29. Juli 2023: GSV – SVK 3:4 i.E. (WFV-Pokal); Zuschauer: 1600.

Saison 2022/23

14. Oktober, 2022: GSV – SVK 0:1 (Tor: Dicklhuber/Freistoß, Zuschauer: 3300); 29. April 2023: SVK – GSV 4:1 (Tore: Dicklhuber/2, Braig, Loris Maier /Ziesche, Zuschauer: 4510).

Saison 2021/22

30. Oktober 2021: SVK – GSV 5:1 (Tore: Dicklhuber/2, Riedinger, Riehle, Hoxha / Neziri; Zuschauer: 2800); 7. Mai 2022: GSV – SVK 0:1 (Tor: Dicklhuber/Elfmeter; Zuschauer: 2800)

Saison 2020/21

15. August 2020 (WFV-Pokal): GSV – SVK 4:0 (Tore: Giles/3, Braig; Zuschauer: 500 während Corona); 30. September 2020: GSV – SVK 2:0 (Tore: Dicklhuber, Schramm; Zuschauer: 500 während Corona).

Saison 2019/2020

7. September 2019: SVK – GSV 2:0 (Tore: Tunjic, Weiss; Zuschauer: 3080).

Saison 2018/2019

25. August 2018: SVK – GSV 1:0 (Tor: Amachaibou; Zuschauer: 2310); 22. April 2019: GSV – SVK 0:0 (Zuschauer: 4000). (jüf)