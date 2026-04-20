 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Eigene Zukunft? Marco Wildersinn setzt auf Antwort auf dem Platz

Stuttgarter Kickers gegen Balingen Eigene Zukunft? Marco Wildersinn setzt auf Antwort auf dem Platz

Stuttgarter Kickers gegen Balingen: Eigene Zukunft? Marco Wildersinn setzt auf Antwort auf dem Platz
1
Kickers-Mittelfeldstratege Per Lockl ist nach abgebrummter Sperre gegen die TSG Balingen wieder spielberechtigt. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Nach drei Niederlagen in Serie sind die Stuttgarter Kickers gegen die TSG Balingen noch mehr in der Pflicht als ohnehin schon. Das weiß auch Trainer Marco Wildersinn.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Wie der bedenkliche Auftritt in Bahlingen aufgearbeitet wurde? „Mit vielen Gesprächen mit einzelnen Spielern und in kleinen Gruppen“, sagte Trainer Marco Wildersinn am Montag. Auf die Gründe für die extrem schwache Leistung der Stuttgarter Kickers bei der 1:2-Niederlage am Samstag beim Regionalliga-Schlusslicht am Kaiserstuhl wollte er nicht mehr detailliert eingehen. „Es gibt nicht den einen Hauptgrund, es sind viele kleine Gründe. Doch jetzt geht es darum, das Spiel schnell aus den Köpfen zu bekommen und ein anderes Gesicht zu zeigen“, betont der Chefcoach.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Kickers verlieren in Bahlingen: Unpräzise, umständlich, ideenlos – die Blauen zeigen von allem zu wenig

Kickers verlieren in Bahlingen Unpräzise, umständlich, ideenlos – die Blauen zeigen von allem zu wenig

Die Stuttgarter Kickers kassieren ihre dritte Niederlage in Folge. Beim 1:2 in Bahlingen enttäuschen die Blauen in allen Belangen. Lutz Siebrecht äußert sich zum Trainer.

Bereits an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) geht es für die auf Platz elf abgerutschten Blauen gegen den Tabellen-Drittletzten TSG Balingen. Nach drei Niederlagen in Serie ist eine Rückkehr in die Erfolgsspur dringend nötig. Andernfalls wäre auch nicht ausgeschlossen, dass die Kickers den für die neue Saison geplanten Impuls auf der Trainerbank womöglich vorziehen – mit Blick auf den so wichtigen Pokal-Wettbewerb und das Halbfinale am 29. April (17.30 Uhr) beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen.

Nevio Schembri (li.) fällt gegen die TSG Balingen aus. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Ob Wildersinn solch ein Szenario befürchtet? „Ich beschäftige mich damit nicht. Mein voller Fokus gilt dem Spiel gegen Balingen. Wir haben es selbst in der Hand, mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis mehr Klarheit in die Sache zu bekommen“, so der 45-Jährige und ergänzt: „Die Mannschaft zieht gut mit. Das Miteinander funktioniert. Das war sicher nicht der Grund, dass wir in Bahlingen ein schlechtes Spiel gemacht haben.“

Unsere Empfehlung für Sie

News zu den Stuttgarter Kickers: SGV Freiberg patzt vor Gipfeltreffen bei SG Sonnenhof Großaspach

News zu den Stuttgarter Kickers SGV Freiberg patzt vor Gipfeltreffen bei SG Sonnenhof Großaspach

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Am Dienstag gegen das Team von Trainer Murat Isik wird Mittelfeldspieler Per Lockl nach abgebrummter Gelb-Sperre wieder spielberechtigt sein. Auch Verteidiger Mario Borach steht voraussichtlich wieder zur Verfügung. Definitiv ausfallen wird Nevio Schembri, der einen Schlag oberhalb des Knöchels abbekam.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1.

Termine
Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)

Weitere Themen

Leihspieler des VfB Stuttgart: Laurin Ulrich macht den Unterschied

Leihspieler des VfB Stuttgart Laurin Ulrich macht den Unterschied

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von Carlos Ubina
Nach dem 2:4 beim Meister: Bayern war gestern – jetzt kommen die wichtigen Spiele

Nach dem 2:4 beim Meister Bayern war gestern – jetzt kommen die wichtigen Spiele

Der VfB sollte die Sonntagspartie in München schnell abhaken. Denn in den kommenden Wochen entscheidet sich, ob das Team auch die ganz großen Ziele erreichen kann.
Von Heiko Hinrichsen
FC Bayern München: So sind die Bayern-Stars auf den Kakadu gekommen

FC Bayern München So sind die Bayern-Stars auf den Kakadu gekommen

Die Münchner feiern die 35. Meisterschaft – und ein komischer Vogel ist mittendrin. Wir erklären, wie es das Porzellan-Tier zum inoffiziellen Maskottchen geschafft hat.
Von Carlos Ubina
Fanreaktionen zu FCB vs. VfB: „Wie kann man 3 so absolute Gurkentore bekommen“

Fanreaktionen zu FCB vs. VfB „Wie kann man 3 so absolute Gurkentore bekommen“

Am Sonntag trafen in München der VfB und der FC Bayern aufeinander. Die Bayern dominierten das Spiel und fügten Stuttgart eine deutliche 4:2-Niederlage zu. So reagierten die Fans.
Von Gülay Alparslan
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Das Positive mitzunehmen“ – Karazor schwört Mannschaft auf Donnerstag ein

Stimmen zum VfB Stuttgart „Das Positive mitzunehmen“ – Karazor schwört Mannschaft auf Donnerstag ein

Nach dem 2:4 des VfB Stuttgart beim FC Bayern München haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Heiko Hinrichsen und Philipp Maisel
VfB Stuttgart beim FC Bayern: Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht

VfB Stuttgart beim FC Bayern Wie der VfB in fünf Minuten zusammenbricht

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verliert mit 2:4. Dabei kommt sie gut ins Spiel. Wir beleuchten die Fehler, die anschließend gemacht wurden.
Von Heiko Hinrichsen
Basketball: Die Riesen geben die richtige Antwort

Basketball Die Riesen geben die richtige Antwort

Die Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer gewinnen das Derby gegen Heidelberg.
Von Joachim Klumpp
Bundesliga: FC Bayern zeigt VfB die Grenzen auf und ist Meister

Bundesliga FC Bayern zeigt VfB die Grenzen auf und ist Meister

Der FC Bayern München ist Meister – mal wieder. Der VfB Stuttgart konnte die vorzeitige Feier des Rekordmeisters nicht verhindern und musste sich 4:2 geschlagen geben.
Von red/SID
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chemas Traumtor nur Ergebniskosmetik – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Chemas Traumtor nur Ergebniskosmetik – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat am 30. Bundesliga-Spieltag beim FC Bayern mit 2:4 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
Von Heiko Hinrichsen und Philipp Maisel
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers TSG Balingen Marco Wildersinn
 
 