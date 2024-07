Neue Trainingszeiten, neuer Ablauf vor den Heimspielen – Trainer Marco Wildersinn nimmt vor dem Regionalliga-Auftakt der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt II einige Änderungen vor.

Jürgen Frey 26.07.2024 - 06:00 Uhr

Noch ein kurzes und knackiges Abschlusstraining an diesem Freitag, dann geht es für die Stuttgarter Kickers am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II in die neue Regionalliga-Saison. Alle Mann stehen zur Verfügung – bis auf Flamur Berisha, für den ein Einsatz nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh kommt. „Sowohl was Startelf- als auch Kaderplätze betrifft, wird es Härtefälle geben“, sagt Trainer Marco Wildersinn. Drei, vier Positionen seien noch nicht hundertprozentig geklärt. „Da möchte ich noch einmal eine Nacht drüber schlafen.“