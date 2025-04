Die Stuttgarter Kickers wollen sich in den letzten vier Saisonspielen bestmöglich aus dieser Regionalligasaison verabschieden. Am Sonntag (14 Uhr) gegen Eintracht Trier kann Stürmer David Stojak dabei nicht mithelfen – er fällt aus.

Jürgen Frey 26.04.2025 - 06:00 Uhr

„Jedes Spiel ist wichtig, und es ist auch wichtig, mit einem positiven Gefühl aus der Saison rauszugehen.“ Marco Wildersinn, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, weiß genau, dass die letzten vier Saisonspiele für die Stimmungslage rund um die Blauen, einschließlich seiner Person, durchaus noch eine gewisse Bedeutung haben. „Wir wollen noch einmal alle Energiereserven mobilisieren“, sagt der 44-Jährige vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Eintracht Trier. Das enttäuschende 1:2 bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Karsamstag sei abgehakt und aufgearbeitet: „Da waren wir in allen Phasen nicht gut. Es hat nicht an Kraft gefehlt, sondern an geistiger Frische.“