Mario Klotz spielte unter Trainer Robin Dutt bei den Stuttgarter Kickers. Nun kehrt der ehemalige Stürmer als Coach des Regionalliga-Aufsteigers FC 08 Villingen nach Degerloch zurück. Was sind seine Erwartungen?

Jürgen Frey 09.08.2024 - 06:00 Uhr

Es war nur eine Saison, in der Mario Klotz für die Stuttgarter Kickers stürmte. Hinter den etablierten Mirnes Mesic, Suad Rahmanovic und Stefan Hampl kam er in der Saison 2004/05 lediglich zu sechs Einsätzen im damaligen Regionalligateam, ansonsten spielte er für die zweite Mannschaft in der Oberliga. „Es war trotzdem ein tolles Jahr, und ich freue mich riesig, zurückzukehren“, sagt der 40-Jährige. Und zwar als Trainer des Regionalliga-Aufsteigers FC 08 Villingen zum Punktspiel an diesem Samstag (14 Uhr) im Gazi-Stadion.