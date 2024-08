Flamur Berisha ist wieder fit, dazu kommen ein Neuzugang für den Sturm und zwei wieder spielberechtigte Innenverteidiger – bei den Stuttgarter Kickers wird vor dem Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf der Kampf um die Kaderplätze immer heftiger.

Jürgen Frey 22.08.2024 - 10:34 Uhr

Am Dienstag hatte der FC-Astoria Walldorf Schwerstarbeit zu verrichten. Im Achtelfinale um den badischen Pokal gewann der Fußball-Regionalligist bei Oberligist 1. CfR Pforzheim nach zwei Toren zwischen der 114. und 115. Minute mit 3:2 nach Verlängerung. Marco Wildersinn konnte den Gast vom kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) an diesem Abend nicht selbst beobachten. Das Training bei den Stuttgarter Kickers zog sich in die Länge – zudem hat der Coach der Blauen die Walldorfer bei ihrem 2:0 gegen den Bahlinger SC live beobachtet und kennt ohnehin einige Spieler bestens, die zu seiner Zeit in Hoffenheim im Nachwuchs der TSG aktiv waren.