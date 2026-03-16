Beim Punktspiel gab es ein 1:1 und drei Platzverweise. Nun treffen die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg im WFV-Pokal-Viertelfinale aufeinander. Die Brisanz ist groß.

Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg – diese Duelle hatten es in den vergangenen Jahren in sich. Auch im WFV-Pokal-Viertelfinalspiel an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) steckt jede Menge Brisanz. „Es wird hochinteressant. Es ist ein K.-o.-Spiel, es geht um alles, schon allein diese Konstellation verspricht Spannung“, sagt Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers. Auch Paul Polauke, der ehemalige Kickers-Verteidiger im SGV-Dress, erwartet einen heißen Pokalfight auf Augenhöhe: „Das wird ein Spiel auf Messers Schneide. Kleinigkeiten werden entscheiden.“ Am Montag waren 2000 Tickets verkauft, gerechnet wird mit 5000 Zuschauern.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers gegen Freiberg Paul Polauke: „Ich spiele mit meinem Heimatverein gegen meinen Herzensverein“ Für Paul Polauke ist das Pokalspiel mit dem SGV Freiberg bei den Stuttgarter Kickers ein besonderes Duell. Der Verteidiger sagt, warum, spricht über die Favoritenrolle und seinen Coach. Freiberg kam am vergangenen Samstag bei Schlusslicht Bahlinger SC nicht über ein 2:2 hinaus, hat aber als Regionalliga-Spitzenreiter immer noch zwölf Punkte mehr auf dem Konto als die Kickers. Bei der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn geht der Trend allerdings klar nach oben. Von 15 möglichen Punkten aus den vergangenen fünf Spielen sackten die Blauen 13 ein. Auffallend: Mit der intensiveren Spielweise in der neuen 3-4-2-1-Grundordnung sammelt die Mannschaft mehr zweite Bälle ein, kommt besser positioniert ins vordere Drittel, zeigt mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum und strahlt damit einiges mehr an Torgefahr aus.

Von diesem Weg wollen die Blauen nun keinesfalls abweichen. Wildersinn ist optimistisch: „Wir haben im turbulenten Punktspiel in der Hinrunde gezeigt, dass wir dem SGV wehtun können.“ Damals war Freiberg mit neun Startsiegen in Serie nach Degerloch gekommen. Die wilde Partie am 30. September 2025 (ebenfalls an einem Dienstag unter Flutlicht) endete vor 4470 Zuschauern mit 1:1. Es gab drei Rote Karten für Tim Nicklas Pietzsch, Marco Kehl-Gomez (beide Freiberg) und Kickers-Innenverteidiger Jacob Danquah.

SGV-Kapitän Marco Kehl-Gomez (gegen Flamur Berisha) sah im Punktspiel Rot. Foto: Pressefoto Baumann

Bei den Kickers gibt es personell keine Probleme. Die beim 3:1 in Freiburg nicht von Beginn an spielenden David Tomic, Flamur Berisha und Melkamu Frauendorf werden aller Voraussicht nach in die Anfangself zurückkehren.

WFV-Pokal-Viertelfinale

Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg (17. März, 19 Uhr), TSV Berg – TSG Backnang (31. März, 19 Uhr), FC Holzhausen – FV Ravensburg (1. April, 17 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846 (1. April, 19 Uhr).

Das Halbfinale ist für den 29. April vorgesehen:

Gewinner aus FC Holzhausen – FV Ravensburg gegen Gewinner aus Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg und

Gewinner aus TSV Berg – TSG Backnang gegen Gewinner aus SG Sonnenhof Großaspach – SSV Ulm 1846.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3.

Termine

Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)