Die Stuttgarter Kickers könnten im WFV-Pokal-Spiel gegen den SGV Freiberg ihren Neuzugang Abdoulie Mboob einsetzen. Sie verzichten aber darauf. Lutz Siebrecht nennt die Gründe.

Jürgen Frey 15.03.2026 - 14:31 Uhr

Die Spielgenehmigung für die Fußball-Regionalliga liegt für Abdoulie Mboob nach wie vor nicht vor. Im Pokalwettbewerb des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) könnte der Winter-Neuzugang vom Oberligisten Türkischer SV Singen aber eingesetzt werden. Vor dem Viertelfinalduell gegen den Ligarivalen SGV Freiberg (Dienstag, 19 Uhr/Gazi-Stadion) haben die Stuttgarter Kickers aber entschieden, dies nicht zu tun.