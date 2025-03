Die Stuttgarter Kickers freuen sich auf den Regionalliga-Schlager gegen Kickers Offenbach und auf die größte Kulisse bei einem Heimspiel in dieser Saison. Wir präsentieren die zuschauerstärksten Punktspiele vor eigener Kulisse.

Jürgen Frey 20.03.2025 - 11:26 Uhr

Keine Spiele an diesem Wochenende in der Bundesliga, in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Dazu gutes Wetter und zwei Traditionsclubs mit großem Fan-Potenzial. Auch wenn Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers mit dem 1:2 beim TSV Steinbach Haiger am vergangenen Samstag alles andere als Eigenwerbung für das Schlagerspiel gegen Kickers Offenbach betrieb, hoffen die Blauen an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) auf mindestens 7500 Zuschauer.