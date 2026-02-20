Neuzugang für die Offensive, neues System, neuer Caterer mit neuen Ideen – beim ersten Regionalligaauftritt 2026 der Stuttgarter Kickers gegen Mainz 05 II gibt es einige Premieren.

78 Tage ist es her, dass die Stuttgarter Kickers beim 4:2 in Trier letztmals in der Fußball-Regionalliga am Ball waren. An diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) geht der Pflichtspielernst nach der langen Winterpause gegen den 1. FSV Mainz 05 II endlich weiter. „Wir freuen uns sehr auf den Start und fühlen uns gut gerüstet“ sagt Trainer Marco Wildersinn nach vier Siegen und einem Unentschieden in den fünf Testspielen.

Neben dem langzeitverletzten David Stojak fällt nur Stürmerkollege David Braig (muskuläre Probleme) definitiv aus, hinter Offensivmann Flamur Berisha steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Re-Start 2026 bringt gleich einige Premieren mit sich: Torwart Felix Dornebusch feiert ein gutes Jahr nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback, Neuzugang Abdoulie Mboob wird erstmals bei einem Punktspiel den Kickers-Dress tragen, zudem wird das Team der Blauen gegen den Tabellendritten in einem 3-4-2-1-System auflaufen.

Ebenfalls neu für die erwarteten 3500 bis 4000 Zuschauer auf der Waldau ist der Caterer. Die Rauschenberger Gastronomiegruppe kümmert sich nun um das leibliche Wohl und bringt bei der Bewirtung neue Ideen mit ein. Ein 0,5-Liter-Getränk plus eine Stadionwurst gibt es beispielsweise für 8,50 Euro. Neben dem A-Block werden künftig von Spieltag zu Spieltag wechselnde schwäbische Spezialitäten angeboten.

Um die Abläufe zu testen, hätten die Kickers gerne einen Probelauf vorgenommen, doch das geplante Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Nürnberg II konnte witterungsbedingt nicht im Gazi-Stadion stattfinden. Nun kommen die Heimspiele dafür Schlag auf Schlag. Da das WFV-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den SGV Freiberg am 17. März (19 Uhr) stattfindet, gehen von den nächsten sieben Pflichtspielen fünf Zuhause über die Bühne.

Voraussichtliche Aufstellung

Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Tomic, Lockl, Frauendorf – Mboob, Mauersberger – Unsöld.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4.

Fixe Termine

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)