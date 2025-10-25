Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest den nächsten Dreier eingefahren. Wie sich die Blauen gegen Schott Mainz geschlagen haben, können Sie hier nachlesen.

red/jor 25.10.2025 - 15:57 Uhr

Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga Südwest zurück in der Erfolgsspur. Am vergangenen Wochenende siegten die Blauen bei der TSG Balingen mit 2:0. Nun haben die Blauen am Samstag Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen – und konnten den dritten Sieg in Serie einfahren.