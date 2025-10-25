Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest den nächsten Dreier eingefahren. Wie sich die Blauen gegen Schott Mainz geschlagen haben, können Sie hier nachlesen.

Die Stuttgarter Kickers sind in der Regionalliga Südwest zurück in der Erfolgsspur. Am vergangenen Wochenende siegten die Blauen bei der TSG Balingen mit 2:0. Nun haben die Blauen am Samstag Tabellenschlusslicht TSV Schott Mainz im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen – und konnten den dritten Sieg in Serie einfahren.

 

Wie der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gegen TSV Schott Mainz der dritte Sieg in Serie gelang, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann treffen die Blauen auf den FC 08 Homburg (Anpfiff 14 Uhr).