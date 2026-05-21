Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: „Wer mehr investiert, holt den Titel“ – Kickers-Coach Arslan vor Pokal-Showdown

Auf die prominente Unterstützung mit dem Titel-Gen muss Kerem Arslan kurzfristig verzichten. Kenan Karaman, sein Freund aus gemeinsamen Stuttgarter Jugendzeiten und Schalker Aufstiegskapitän, kann aus privaten Gründen nun doch nicht ins Gazi-Stadion kommen und die Daumen drücken. Das ändert nichts an der Zuversicht des Interims-Chefcoachs der Stuttgarter Kickers, mit der er ins WFV-Pokal-Finale an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach geht: „Alle sind extrem fokussiert. Wir haben uns eingeschworen, gemeinsam mit unseren Fans diesen Titel zu holen“, sagt Arslan vor dem Endspiel, für das bereits 7500 Tickets verkauft sind.