Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof: „Wer mehr investiert, holt den Titel“ – Kickers-Coach Arslan vor Pokal-Showdown

Auf die prominente Unterstützung mit dem Titel-Gen muss Kerem Arslan kurzfristig verzichten. Kenan Karaman, sein Freund aus gemeinsamen Stuttgarter Jugendzeiten und Schalker Aufstiegskapitän, kann aus privaten Gründen nun doch nicht ins Gazi-Stadion kommen und die Daumen drücken. Das ändert nichts an der Zuversicht des Interims-Chefcoachs der Stuttgarter Kickers, mit der er ins WFV-Pokal-Finale an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach geht: „Alle sind extrem fokussiert. Wir haben uns eingeschworen, gemeinsam mit unseren Fans diesen Titel zu holen“, sagt Arslan vor dem Endspiel, für das bereits 7500 Tickets verkauft sind.

Unsere Empfehlung für Sie Dietmar Allgaier und Rainer Lorz Präsidenten von VfB und Kickers planen Tag des Stuttgarter Fußballs Am Samstag stehen VfB und Kickers jeweils in einem Finale. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz sprachen im Interview auch über ein mögliches gemeinsames Familienfest. Für ihn gibt es keinen Favoriten in diesem Finale. „Wer es schafft, mehr zu investieren, wer es schafft, über sich hinauszuwachsen – der wird dieses Spiel gewinnen“, ist sich der 31-Jährige sicher. Bis auf Innenverteidiger Jacob Danquah (Kreuzbandriss) hat er die gleichen Spieler zur Verfügung wie beim 2:0-Heimerfolg im letzten Regionalliga-Saisonspiel gegen den Meister und Drittliga-Aufsteiger aus dem Fautenhau.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers gegen Sonnenhof So sieht Sven Hayer seine Ex-Spieler Kerem Arslan und Pascal Reinhardt Die Spiele Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach an den nächsten beiden Samstagen sind auch ein Duell der Trainer mit Spieler-Vergangenheit in der Jugend der Blauen.

Die einzige Frage wird sein, ob der offensive Mittelfeldspieler Christian Mauersberger nach vollständig auskurierter Verletzung am Spann wieder in die Anfangself zurückkehrt. Wenn ja, ob dann Marlon Faß oder David Braig im Sturmzentrum beginnt.

Dorfklub-Trainer Pascal Reinhardt will das Double. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Gesetzt ist seit dem Einstieg von Arslan als Chefcoach Kickers-Urgestein Nico Blank. „Er ist ein superintelligenter Sechser, der dem Team sehr guttut“, lobt Arslan den 29-jährigen Co-Kapitän. Blank besticht durch seine Laufstärke, stopft Löcher und spielt betont mannschaftsdienlich.

Und die SG Sonnenhof Großaspach? Da hat Trainer Pascal Reinhardt alle Mann an Bord – und auch er strahlt viel Optimismus aus: „Es geht nicht nur um einen Titel – es geht um die Chance, eine schon jetzt außergewöhnliche Saison endgültig unvergesslich zu machen und das zweite Double in Folge zu holen. Das wäre historisch und ein weiterer Beweis dafür, was möglich ist, wenn in einem Club alle füreinander arbeiten und hinter einem stehen.“

Den SG-Erfolg auf ganzer Linie will Kerem Arslan unbedingt verhindern und sich mit einem Sieg einen Platz in den Geschichtsbüchern der Kickers sichern. Danach ergibt sich dann noch die Gelegenheit, seinen Kumpel Karaman zu treffen. Nach einem Trip nach Istanbul und einem Urlaub mit Frau und Sohn in Südfrankreich ist er noch ein paar Tage mit ehemaligen Mitspielern unterwegs, zu denen neben Karaman auch der gebürtige Stuttgarter Jeremy Toljan (UD Levante, früher Hoffenheim und BVB) zählt.

Geplanter Trainingsstart bei den Blauen ist der 29. Juni.

Mögliche Anfangsformationen

Stuttgarter Kickers: Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Blank, Lockl, Frauendorf – Tomic, Mauersberger – Braig (Faß).

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Rahn, Aidonis, Nuraj, Molinari – Loris Maier, Celiktas, Kunde, Tasdelen – Kleinschrodt, Eisele.

Schiedsrichter: Roman Reck (SRG Leonberg).

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