Beim Pokalspiel in Aalen ließ Marco Wildersinn rotieren. Im Heimspiel gegen Eintracht Trier dürfte der Trainer der Stuttgarter Kickers auf die bewähre Startelf setzen.
15.08.2025 - 15:52 Uhr
Beim WFV-Pokal-Drittrundensieg am Mittwoch bei Oberligist VfR Aalen (2:0) hatte Marco Wildersinn seine Anfangself auf fünf Positionen verändert. Im Regionalliga-Heimspiel an diesem Sonntag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Eintracht Trier dürfte der Trainer der Stuttgarter Kickers wieder auf seine Punktspielstammelf setzen. „Die Mannschaft hat das bei unserem 3:2-Erfolg gegen den SV Sandhausen sehr ordentlich gemacht, es gibt keinen Grund, viel zu verändern“, sagt Wildersinn.