Die Stuttgarter Kickers trafen im WFV-Pokal am Mittwochabend auf den TSV Weilimdorf. Die Blauen zogen durch das 2:1 ins Viertelfinale ein. Der Liveticker zum Nachlesen.

Die Stuttgarter Kickers trafen am Mittwochabend im Achtelfinale des WFV-Pokals auswärts auf den TSV Weilimdorf. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage in der Liga gegen Kickers Offenbach sollte nach drei Spielen ohne Sieg im Pokal nun wieder gejubelt werden. Und am Ende gelang dies auch. Die Blauen setzten sich mit 2:1 (1:0) durch.

Die Kickers taten sich beim Verbandsligisten nach einer guten Anfangsphase zunehmend schwer. Per Lockl brachte den Favoriten in der 34. Minute zwar in Führung, das 1:0 zur Pause war aber durchaus schmeichelhaft. Im zweiten Durchgang hatten die Blauen die Partie zunächst besser im Griff, Melkamu Frauendorf besorgte das 2:0 (63. Minute). Doch der Außenseiter gab nicht auf und verkürzte in der 85. Minute durch Enis Küley auf 1:2. Dabei sollte es aber bleiben. Damit stehen die Kickers im Viertelfinale.

Wie den Kickers der Viertelfinaleinzug gelang, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher dann in der Liga weiter. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger an.