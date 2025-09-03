Die Stuttgarter Kickers trafen im WFV-Pokal am Mittwochabend auf den TSV Weilimdorf. Die Blauen zogen durch das 2:1 ins Viertelfinale ein. Der Liveticker zum Nachlesen.
03.09.2025 - 19:11 Uhr
Die Stuttgarter Kickers trafen am Mittwochabend im Achtelfinale des WFV-Pokals auswärts auf den TSV Weilimdorf. Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage in der Liga gegen Kickers Offenbach sollte nach drei Spielen ohne Sieg im Pokal nun wieder gejubelt werden. Und am Ende gelang dies auch. Die Blauen setzten sich mit 2:1 (1:0) durch.