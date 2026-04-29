Die Stuttgarter Kickes wahren die Chance, eine sehr durchwachsene Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Durch das 5:1 beim FC Holzhausen ziehen die Blauen ins WFV-Pokal-Finale ein.

Es war „nur“ ein Spiel bei einem Fußball-Verbandsligisten, doch der Jubel beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 5:1 (2:1) beim FC Holzhausen war groß. Und vor allem einer im Dress der Blauen war der gefeierte Mann: Mittelstürmer Marlon Faß zeigte sich vor dem Tore eiskalt und traf vier Mal. Durch den Halbfinalsieg ziehen die Kickers zum achten Mal ins WFV-Pokal-Finale ein. Am 23. Mai kann durch den vierten Cupsieg (nach 2005, 2006 und 2022) gegen die SG Sonnenhof Großaspach die DFB-Pokal-Teilnahme perfekt gemacht werden.

Unsere Empfehlung für Sie News aus dem Fußball Marco Kehl-Gomez geht – SV Sandhausen lockt Kapitän des SGV Freiberg Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen. Im Spiel eins unter Interims-Cheftrainer Kerem Arslan waren die Kickers vor 2800 Zuschauern im Panoramastadion durch einen Kopfball von Marlon Faß nach einer Ecke von Christian Mauersberger in Führung gegangen (23.). Danach setzte Faß einen Freistoß an die Latte und Felix Dornebusch rettete gegen Vladan Djermanovic, doch in der 34. Minute war der Keeper geschlagen: Enrico Huss traf zum 1:1.

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Noch vor der Pause brachte Faß die Blauen mit seinem wichtigsten Treffer an diesem Abend wieder in Führung. Diesmal auf Vorarbeit von David Udogu. Die Kickers kamen sehr entschlossen aus Kabine, drückten mit hohem Pressing auf die Entscheidung. Nach einer Balleroberung von Mauersberger traf Faß zum 3:1 (52.). Jetzt waren die Blauen eindeutig Chef im Ring, der Zweiklassenunterschied machte sich in allen Belangen bemerkbar,

David Tomic (72.) und erneut Faß (75.), die Leihgabe von Dynamo Dresden, erhöhten mit ihren Treffern zum 5:1-Endstand.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Danquah, Schwab (75. Unsöld), Borac – Udogu, Tomic (78. Petrovic), Blank, Frauendorf (85. Fundel) – Berisha (61. Lockl), Mauersberger – Faß (75. Braig).

Bank: Neaime, Bromma, Zaiser, Kiefer, Skenderovic, Mulaj, Stojak

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri.

.Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale).

Termine

Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Sieger FC Holzhausen/Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion). (jüf)