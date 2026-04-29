Die Stuttgarter Kickes wahren die Chance, eine sehr durchwachsene Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Durch das 5:1 beim FC Holzhausen ziehen die Blauen ins WFV-Pokal-Finale ein.
29.04.2026 - 19:34 Uhr
Es war „nur“ ein Spiel bei einem Fußball-Verbandsligisten, doch der Jubel beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 5:1 (2:1) beim FC Holzhausen war groß. Und vor allem einer im Dress der Blauen war der gefeierte Mann: Mittelstürmer Marlon Faß zeigte sich vor dem Tore eiskalt und traf vier Mal. Durch den Halbfinalsieg ziehen die Kickers zum achten Mal ins WFV-Pokal-Finale ein. Am 23. Mai kann durch den vierten Cupsieg (nach 2005, 2006 und 2022) gegen die SG Sonnenhof Großaspach die DFB-Pokal-Teilnahme perfekt gemacht werden.