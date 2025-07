Die Stuttgarter Kickers starten mit einem Freilos, dann heißt der Gegner in der zweiten WFV-Pokal-Runde TSV Köngen oder 1. Göppinger SV. Auch Runde drei ist ausgelost.

Jürgen Frey 02.07.2025 - 23:22 Uhr

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in der ersten WFV-Pokal-Runde (26./27. Juli) ein Freilos erhalten, danach wartet auf die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn möglicherweise ein echter Härtetest in Runde zwei: Es geht zum Sieger der Partie zwischen Landesliga-Aufsteiger TSV Köngen und Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV (vorgesehener Termin 29./30. Juli). Setzen sich die Göppinger durch, kommt es zu einem Wiedersehen mit Kevin Dicklhuber und Marcel Schmidts, die beide noch in der vergangenen Saison den Kickers-Dress trugen, im Fall von Dicklhuber bis zur Winterpause.