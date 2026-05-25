Stuttgarter Kickers Imageschaden für die Blauen
Die Attacke auf einen Großaspacher Spieler schadet dem Image der Stuttgarter Kickers, ist durch nichts zu rechtfertigen und muss intern aufgearbeitet werden, findet Autor Jürgen Frey.
Die Attacke auf einen Großaspacher Spieler schadet dem Image der Stuttgarter Kickers, ist durch nichts zu rechtfertigen und muss intern aufgearbeitet werden, findet Autor Jürgen Frey.
“Kein Fußball ohne Herz.“ „Kein Verein ohne Familie.“ „Kein Spiel ohne Nähe.“ „Keine Kickers ohne Fans – ohne euch kein wir.“ Dies sind vier der offiziellen Leitsätze der Stuttgarter Kickers. Die Blauen wollen die sympathische Alternative sein zum Big Business jenseits des Neckars, zum Hochglanzprodukt Bundesliga. Maßstabsgerecht verkleinert wird dies trotz Regionalliga-Mittelmaß von Fans und Sponsoren auch angenommen und soll in zwei, drei Jahren auch wieder zur Rückkehr in die dritte Liga führen.