Die Stuttgarter Kickers überstehen die dritte WFV-Pokal-Runde und gewinnen bei Oberligist VfR Aalen mit 2:0 (1:0). Die Tore machen Flamur Berisha und David Braig.
Jubel bei den 550 mitgereisten Fans der Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Regionalligist nahm nach dem 2:0 beim 1. Göppinger SV auch die nächste Hürde im WFV-Pokal bei einem Oberligisten: Durch das 2:0 (1:0) vor 2011 Zuschauern beim VfR Aalen steht das Team von Trainer Marco Wildersinn im Achtelfinale. Vorgesehener Termin ist der 2./3. September. Die Auslosung soll bereits am kommenden Sonntag stattfinden. „Wir hatten eine schwierige Phase vor der Pause, da haben wir gewackelt, aber wir sind nicht gefallen. Danach war es souverän, wir sind in der nächsten Runde und darauf bin ich sehr stolz“, sagte Wildersinn.