Stuttgarter Kickers in Aalen Knifflige Pokal-Aufgabe gegen viele alte Bekannte
Im Kampf um den Einzug ins WFV-Pokal-Achtelfinale treffen die Stuttgarter Kickers am Mittwoch auf den VfR Aalen. Beim Oberligisten sind einige Ex-Blaue am Ball.
Die erste Hürde im WFV-Pokal beim 1. Göppinger SV haben die Stuttgarter Kickers mit dem 2:0-Sieg am 29. Juli recht souverän genommen. Nun geht es an diesem Mittwoch (19 Uhr/Centus-Arena) in der dritten Runde bereits um den Einzug ins Achtelfinale. Wieder geht es dabei zu einem ambitionierten Fußball-Oberligisten. Wieder geht es gegen ein Team, in dessen Reihen zahlreiche Ex-Blaue stehen. Einer davon, Luigi Campagna, erzielte beim jüngsten 3:0 (0:0) des VfR vor 1020 Zuschauern beim FV Ravensburg das 1:0. Die anderen beiden Tore erzielte Dean Melo.