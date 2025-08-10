Stuttgarter Kickers in Aalen: Knifflige Pokal-Aufgabe gegen viele alte Bekannte

Die erste Hürde im WFV-Pokal beim 1. Göppinger SV haben die Stuttgarter Kickers mit dem 2:0-Sieg am 29. Juli recht souverän genommen. Nun geht es an diesem Mittwoch (19 Uhr/Centus-Arena) in der dritten Runde bereits um den Einzug ins Achtelfinale. Wieder geht es dabei zu einem ambitionierten Fußball-Oberligisten. Wieder geht es gegen ein Team, in dessen Reihen zahlreiche Ex-Blaue stehen. Einer davon, Luigi Campagna, erzielte beim jüngsten 3:0 (0:0) des VfR vor 1020 Zuschauern beim FV Ravensburg das 1:0. Die anderen beiden Tore erzielte Dean Melo.

Co-Trainer Catizone

Doch der Reihe nach. Im Trainerteam des neuen Aalener Chefcoach Beniamino Molinari (45) stehen zwei frühere Kickers-Leute. VfR-Co-Trainer Giuseppe Catizone (47) spielte von 2002 bis 2005 unter den Trainern Marcus Sorg, Rainer Adrion und Robin Dutt in Degerloch, Torwarttrainer Tobias Linse (45) kümmerte sich von 2011 bis 2015 um die Keeper der Blauen.

Aktuell unter Linses Fittichen ist Maximilian Otto. Der 23-Jährige stand in der Jugend und bei den Aktiven insgesamt sechs Jahre (von 2018 bis 2024) bei den Kickers zwischen den Pfosten. Nach einer Saison bei Calcio Leinfelden-Echterdingen zog es Otto nun auf die Ostalb. Dorthin wechselte vor dieser Saison auch der bisherige U-19-Kapitän der Blauen, Muhadin Soulejmani (19). Der Linksverteidiger mit den albanischen Wurzeln kam in den ersten Pflichtspielen für Aalen noch nicht zum Einsatz.

Meien/Campagna gesetzt

Auf der Doppel-Sechs dagegen sind Luigi Campagna (35) und Vico Meien (27) gesetzt. Meiens ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 laufender Vertrag wurde im Juli vorzeitig aufgelöst. Seine Zeit bei den Kickers geht als eines der größten Missverständnisse in die Vereinsgeschichte ein. Dass der Mittelfeldmann wieder zum VfR zurückkehrte war logisch, in Aalen war er vor dem Wechsel zu den Kickers zwei Jahre lang unumstrittener Stammspieler.

Bleibt noch Innenverteidiger Noel Guerriero (20). Er spielte in der Jugend für die Kickers, wechselte dann in der U17 zum SSV Reutlingen, später nach Aalen. Auch sein Vater Leandro jagte einst in der Jugend und in der zweiten Mannschaft für die Kickers dem Ball nach.

Geyer und Kienle mit viel Erfahrung

Der bekannteste Aalener hat allerdings keine Kickers-, sondern eine VfB-Vergangenheit. Innenverteidiger Thomas Geyer (34) kam als erfahrener Zweitligaspieler im Sommer vom SSV Ulm 1846 zum VfR zurück, wo er zwischen 2016 und 2019 insgesamt 111 Mal das schwarz-weiße Trikot trug. Ebenfalls eine Ulmer Vergangenheit hat Stürmer Steffen Kienle. Der 30-jährige Torjäger zog sich im Vorbereitungsspiel gegen Bayern-Regionalligist FV Illertissen (2:1) einen Jochbeinbruch zu und fällt seitdem aus.

Aufstellung VfR in Ravensburg

Otto – Döringer (81. Schaupp), Odabas, Geyer, Melo – Campagna, Meien (46. Groß) – Kahriman, Kindsvater (77. Ohurtsov), Maksimovic (86. König) – Wächter (77. Hannam)