Die Stuttgarter Kickers ziehen durch ein beim 1. Göppinger SV in die dritte WFV-Pokal-Runde ein. Die Tore erzielen David Braig und Flamur Berisha.

Jürgen Frey 29.07.2025 - 21:04 Uhr

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in seinem ersten Pflichtspiel nichts anbrennen lassen: Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewann in der zweiten WFV-Pokal-Runde bei Oberligist 1. Göppinger SV mit 2:0 (2:0). Vor 2000 Zuschauer im Stadion an der Hohenstaufenstraße machten David Braig (2.) und Flamur Berisha (17.) in einer bärenstarken Anfangsphase die Tore für die Blauen.