Die Stuttgarter Kickers haben für das württembergische Regionalligaduell bei der SG Sonnenhof Großaspach alle Mann an Bord. Welcher Elf vertraut Trainer Marco Wildersinn?
14.11.2025 - 06:00 Uhr
Die Joker der Stuttgarter Kickers stachen. Beim 2:1(0:1)-Heimsieg des Fußball-Regionalligisten gegen den FC-Astoria Walldorf erzielten die zur Halbzeit eingewechselten David Udogu und Flamur Berisha die Tore. Sie sorgten aber auch unabhängig von ihren Volltreffern für Impulse und belebten die Partie, weshalb es alles andere als überraschend ist, dass Kickers-Trainer Marco Wildersinn vor dem Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach (Samstag, 14 Uhr) sagt: „Sie haben gute Chancen, zu starten.“