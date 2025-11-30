Im Vorfeld der Partie der Stuttgarter Kickers beim SV Sandhausen am Sonntag kam es offenbar zu einem Vorfall, der dazu führte, dass Teile der aktiven Fanszene wieder abreisen mussten.

Im Vorfeld der Partie der Stuttgarter Kickers gegen den SV Sandhausen in der Regionalliga sind offenbar Fans der Stuttgarter mit der Polizei aneinandergeraten. Wie unsere Redaktion aus Fankreisen erfuhr, seien etwa 50 Fans im Vorfeld der Partie wegen eines „Kommunikationsproblems mit der Polizei“ wieder nach Hause geschickt worden.

Demnach hatten sich die Fan offenbar geweigert, mit den Beamten zu sprechen. Die betroffenen Fans waren demnach in privaten Pkw unterwegs. Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Mannheim bestätigte auf Nachfrage, dass es vor der Partie einige kleinere Vorfälle gegeben habe.

Weil der Einsatz rund um das Spiel noch laufe, könne er aber noch keine genaueren Angaben machen. Ob Fans von der Partie ausgeschlossen wurden, konnte er ebenfalls nicht bestätigen, sagte aber, dies hänge grundsätzlich vom Verhalten der jeweiligen Fans ab. Zu körperlicher Gewalt war es aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht gekommen.

Der Fanbeauftragte der Stuttgarter Kickers bedauerte unterdessen, dass Teile der aktiven Fanszene die Mannschaft beim Spiel nicht unterstützen könnten. Etwa 200 Fans seien demnach ins Stadion gekommen.