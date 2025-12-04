Die Stuttgarter Kickers reisen einen Tag früher Richtung Trier. Nicht mit dabei im letzten Spiel des Jahres ist Offensivmann Melkamu Frauendorf.
04.12.2025 - 13:50 Uhr
Die Vorbereitung aufs letzte Spiel des Jahres an diesem Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier könnte professioneller nicht sein. Erstmals reist Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers unter der Regie von Trainer Marco Wildersinn bei einem Abendspiel einen Tag früher an. Bereits am Donnerstagmittag rollte der Mannschaftsbus der Stuttgarter Kickers in Degerloch ab.