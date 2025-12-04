Die Stuttgarter Kickers reisen einen Tag früher Richtung Trier. Nicht mit dabei im letzten Spiel des Jahres ist Offensivmann Melkamu Frauendorf.

Die Vorbereitung aufs letzte Spiel des Jahres an diesem Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier könnte professioneller nicht sein. Erstmals reist Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers unter der Regie von Trainer Marco Wildersinn bei einem Abendspiel einen Tag früher an. Bereits am Donnerstagmittag rollte der Mannschaftsbus der Stuttgarter Kickers in Degerloch ab.

Übernachtung in Sportschule Bitburg Übernachtet wird rund 30 Kilometer nördlich von Trier in der Sportschule Bitburg. An diesem Freitagvormittag geht es für eine Aktivierung noch einmal 30 bis 45 Minuten auf den Platz. „Wir haben genug zu tun, uns wird’s nicht langweilig“, sagt Wildersinn.

Im letzten Spiel des Jahres 2025 geht es zum heimstärksten Team der Liga. Der Tabellenzehnte Trier hat im Moselstadion sieben Siege geholt, einmal Unentschieden gespielt (1:1 gegen den TSV Steinbach Haiger) und nur einmal verloren (1:4 gegen Spitzenreiter SGV Freiberg). Bei dieser kniffligen Aufgabe wird den Kickers Melkamu Frauendorf fehlen. Der Offensivmann hat sich in dieser Woche im Training einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt aus.

Rückt wieder in die Anfangself: Mario Borac. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Mario Borac wird nach abgebrummter Gelb-Sperre wieder zurückkehren und den Platz in der Linksverteidigung für Nico Fundel einnehmen. Wieder einsatzfähig ist Christian Mauersberger, der in Sandhausen aufgrund von Nachwirkungen seiner Erkältung nicht im Kader stand. Hinter Marlon Faß (Rückenprobleme) und Oskar Hencke (Adduktorenprobleme) stehen weiterhin große Fragezeichen.

Ansonsten dürfte es gegenüber dem 1:2 am Hardtwald keine Änderungen in der Anfangsformation geben. Was sich Wildersinn für den Jahresausklang vorgenommen hat? „Hinfahren, die schöne Aufgabe annehmen, eine gute Leistung bringen und die Punkte mit nach Hause nehmen. Das wäre brutal wichtig. Fürs Gefühl, für den Punktestand, für den Verein, die Fans – für alles.“

Samstag Weihnachtsfeier

Nach dem letzten Spiel des Jahres steht am Samstag die Weihnachtsfeier an, am Montag und Dienstag werden noch Leistungstests durchgeführt und diverse Gespräche geführt.

Danach geht es in die Winterpause. Am 14. Januar steht das erste Training 2026 auf dem Platz auf dem Programm. Das erste Regionalligaspiel des neuen Jahres findet daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 II (20. bis 22. Februar) statt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1.

Termine

Eintracht Trier – Kickers (5. Dezember, 19 Uhr), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (20. bis 22. Februar 2026). (jüf)