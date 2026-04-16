Nun ist es offiziell bestätigt: Wolfgang Geiger wird als Mentor und Trainerentwickler im Nachwuchsleistungszentrum die Stuttgarter Kickers verstärken.

Die Stuttgarter Kickers stellen weitere Weichen für die Zukunft ihres Nachwuchsleistungszentrums (NLZ): Nachdem Thomas Christ zur kommenden Saison als Nachfolger von Norbert Stippel die Rolle des NLZ-Leiters übernimmt, gewinnen die Blauen mit Wolfgang Geiger einen erfahrenen Fußballfachmann, der künftig als Mentor und Trainerentwickler tätig sein wird.

Ziel seiner Arbeit ist es, die Ausbildung der Trainer nachhaltig zu stärken und eine einheitliche Spielidee im Nachwuchsbereich weiter zu fördern. Der 68-Jährige wird insbesondere die Jugendtrainer begleiten, die sportliche Leitung unterstützen und seine umfassende Expertise in die strategische Weiterentwicklung des NLZ einbringen.

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„Unser Ziel ist es, eine klare und verbindliche Spielidee weiterzuentwickeln, um die Durchlässigkeit von der Jugend zur ersten Mannschaft noch stärker zu vereinfachen“, erklärt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport. „Nachwuchsarbeit ist für mich ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Umso mehr freue ich mich, dass wir Wolfgang von unserem Weg überzeugen konnten und er uns künftig mit seiner Erfahrung unterstützt.“

Erfahrungen im Profifußball

Der neue Mentor bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball mit, unter anderem als Chefscout des FC Augsburg oder der TSG Hoffenheim. Auch beim VfB Stuttgart hat er im Nachwuchsbereich seine Spuren hinterlassen. Zuletzt war Geiger bei RB Salzburg und RB Leipzig als Mentor der Nachwuchsarbeit sowie in Kasachstan bei Kairat Almaty als sportlicher Leiter der Fußball-Akademie tätig.

Geiger selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers stehen für ein gutes Miteinander, Leidenschaft und eine gute Nachwuchsarbeit. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und das Team um Thomas Christ und Julian Leist zu unterstützen.“