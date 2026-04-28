Interims-Chefcoach Kerem Arslan nimmt vor dem WFV-Pokal-Halbfinalspiel der Stuttgarter Kickers beim FC Holzhausen kleinere Anpassungen in den Abläufen vor.

„Man muss nicht viel sprechen, du musst nur in die Gesichter blicken“, sagt Kerem Arslan. Der Interims-Chefcoach des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ist sich vor dem WFV-Pokal-Halbfinalspiel beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen (Mittwoch, 17.30 Uhr/Panoramastadion) sicher: Jeder Spieler, jeder rund um die Mannschaft weiß um die Bedeutung dieses Spiels, alle haben riesige Lust auf diese Aufgabe.

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Unabhängig von dieser unglücklichen Szene. „Es war viel Feuer und Energie auf dem Platz. Die Stimmung in der Kabine ist gut“, sagt Arslan. Er selbst hat kleine Anpassungen in den Abläufen vorgenommen. Die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag begannen später, im Abschlusstraining gab’s Veränderungen – Arslan wählte kürzere und schärfere Trainingsformen. Seine beiden Assistenten sind in alles eingebunden. Julian Leist hat bei den Standardsituationen den Hut auf, Jakob Braun kümmert sich verstärkt um Trainingsgestaltung und Spielvorbereitung.

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„Es zählt, dass wir am Mittwoch intensiv und leidenschaftlich Fußball spielen. Das Spiel von Anfang an in unsere Richtung ziehen“, sagt Arslan. Und das Wichtigste: Ins WFV-Pokal-Finale am 23. Mai im Gazi-Stadion einziehen – gegen den wahrscheinlichen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, der sich übrigens im letztjährigen Halbfinale beim FC Holzhausen mit 4:2 nach Verlängerung durchsetzte.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1.

Termine

FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Sieger FC Holzhausen/Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion). (jüf)