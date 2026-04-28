Interims-Chefcoach Kerem Arslan nimmt vor dem WFV-Pokal-Halbfinalspiel der Stuttgarter Kickers beim FC Holzhausen kleinere Anpassungen in den Abläufen vor.
28.04.2026 - 15:36 Uhr
„Man muss nicht viel sprechen, du musst nur in die Gesichter blicken“, sagt Kerem Arslan. Der Interims-Chefcoach des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ist sich vor dem WFV-Pokal-Halbfinalspiel beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen (Mittwoch, 17.30 Uhr/Panoramastadion) sicher: Jeder Spieler, jeder rund um die Mannschaft weiß um die Bedeutung dieses Spiels, alle haben riesige Lust auf diese Aufgabe.