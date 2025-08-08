Die Stuttgarter Kickers fiebern der Heimpremiere gegen den SV Sandhausen entgegen. Trainer Marco Wildersinn steht dabei eine Alternative mehr zur Verfügung.
08.08.2025 - 12:38 Uhr
Die Stimmung nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist gut, auch dem Selbstvertrauen tat der erste Dreier der Saison gut. „Dennoch können wir einiges besser machen“, sagt Trainer Marco Wildersinn vor der Regionalliga-Heimpremiere der Stuttgarter Kickers an diesem Sonntag (14 Uhr/Gazi-Stadion auf der Waldau) gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen.