Stuttgarter Kickers: Marco Wildersinn muss gehen – Kerem Arslan übernimmt mit Julian Leist

Im Plan war für Sonntag, 11 Uhr, Training vorgesehen. Die Einheit wurde nach dem 1:3 (1:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Samstag beim TSV Schott Mainz gestrichen. „Der Trainer hat der Mannschaft freigegeben“, teilte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht auf Nachfrage kurz und knapp mit. Wildersinn erklärte: „Am Sonntag war nur Regeneration, kein Training auf dem Platz. Das war von meiner Seite aus so geplant.“ Was er nicht sagte: Dass er nach dem peinlichen Auftritt in Mainz wohl auch keinen gesteigerten Wert darauf legte, die Gesichter der Spieler so schnell wieder zu sehen.