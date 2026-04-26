Stuttgarter Kickers Marco Wildersinn vor dem Aus
Das für Sonntag geplante Training wurde abgesagt. Die Anzeichen auf eine Trennung von Marco Wildersinn verdichten sich. Das Duo Kerem Arslan/Julian Leist wird gehandelt.
Das für Sonntag geplante Training wurde abgesagt. Die Anzeichen auf eine Trennung von Marco Wildersinn verdichten sich. Das Duo Kerem Arslan/Julian Leist wird gehandelt.
Im Plan war für Sonntag, 11 Uhr, Training vorgesehen. Die Einheit wurde nach dem 1:3 (1:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Samstag beim TSV Schott Mainz gestrichen. Garantiert nicht zur Belohnung. Denn der Auftritt auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Mombach war unterm Strich schlicht und ergreifend peinlich. Warum das Training ausfiel? „Der Trainer hat der Mannschaft freigegeben“, teilte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht auf Nachfrage kurz und knapp mit. Wildersinn erklärte: „Am Sonntag war nur Regeneration, kein Training auf dem Platz. Das war von meiner Seite aus so geplant.“