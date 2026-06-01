Stuttgarter Kickers Mario Borac von niederländischem Tradtionsclub umworben
Defensiv-Allrounder Mario Borac von Regionalligist Stuttgarter Kickers wird nach Informationen unserer Zeitung von Heracles Almelo umworben. Das steckt dahinter.
Defensiv-Allrounder Mario Borac von Regionalligist Stuttgarter Kickers wird nach Informationen unserer Zeitung von Heracles Almelo umworben. Das steckt dahinter.
Mario Borac ist ein Paradebeispiel für das Motto „Vom Talent ins Stadion“. Der vielseitig verwendbare Verteidiger hat seit 2017 zahlreiche Stationen im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers durchlaufen und sich bis zum Stammspieler in der ersten Mannschaft der Fußball-Regionalliga entwickelt.