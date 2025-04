Immer wenn Regionalligist Stuttgarter Kickers nicht mit voller Energie und Leidenschaft zur Sache geht, wird verloren – so auch beim 1:2 in Fulda. Unterdessen laufen die Planungen für die neue Saison, zwei Namen tauchen in der Gerüchteküche auf.

Jürgen Frey 21.04.2025 - 13:53 Uhr

Gegen Kickers Offenbach, beim FSV Frankfurt oder auch gegen den SGV Freiberg legte Regionalligist Stuttgarter Kickers Auftritte voller Emotionen und Leidenschaft hin. Sobald es aber an Intensität und Energie mangelt, die Spieler nicht an oder sogar über ihre Grenzen gehen, wird nicht gepunktet. Dann ist diese Mannschaft auch keinesfalls besser als der aktuelle fünfte Tabellenplatz. Dies zeigte die 1:2(1:1)-Niederlage am Karsamstag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – wieder einmal.