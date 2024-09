Insgesamt 27 Spieler stehen im Kader des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, seine zweite Mannschaft hat der Verein nach der Saison 2016/ 2017 abgemeldet. Die Konsequenz ist, dass es einigen Akteuren an der nötigen Spielpraxis mangelt. Um die Reservisten wieder einmal unter Wettkampfbedingungen am Ball zu sehen, hatten die Blauen für Dienstag ein Testspiel gegen den Oberliga-Zweiten SG Sonnenhof Großaspach vereinbart.

Nur Berisha erneut in Startelf

Das gewann die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn im ADM-Sportpark mit 6:1 (4:0). Mit Flamur Berisha war dabei nur ein Spieler in der Anfangsformation gestanden, der auch bei der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag im Punktspiel gegen den FSV Frankfurt begonnen hatte. „Der Test hat seinen Zweck erfüllt, vor allem die Offensivreihe war sehr umtriebig und hat gezeigt, was sie kann“, sagte Kickers-Sportdirektor Marc Stein.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers unterliegen FSV Frankfurt Fragen nach der Qualität Die Stuttgarter Kickers enttäuschen nach der Pause komplett und verlieren an ihrem 125. Geburtstag gegen den FSV Frankfurt 0:1. Nach dem Stimmungskiller zum Jubiläum stellen sich auch Fragen nach der Qualität der Mannschaft.

Die Tore in der einseitigen Begegnung erzielten vor der Pause Meris Skenderovic (2), Flamur Berisha per Elfmeter und Daniel Kalajdzic. Nach dem Wechsel trafen Mario Borac und der eingewechselte Niklas Antlitz für die Blauen gegen die zu Beginn mit einigen Nachwuchskräften angetretene SG-Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt. Den Ehrentreffer für Großaspach markierte der eingewechselte Fabian Eisele.

Ernst wird es für die Kickers wieder am kommenden Samstag (14 Uhr/Wasenstadion). Dann soll es nach zwei Niederlagen hintereinander beim SGV Freiberg mit einer erfolgreichen Revanche für das WFV-Pokal-Aus in der Liga wieder in die Erfolgsspur gehen. Für die SG Sonnenhof geht es am Sonntag (14 Uhr) in der Oberliga beim VfR Mannheim weiter.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers: Neaime – Riehle, Petrovic, Polauke, Borac – Tekerci, Meien, Kalajdzic – Berisha, Skenderovic, De Sousa.

Eingewechselt wurden Antlitz, Schmidts, Schembri, Hencke und Mulaj.

Die SG Sonnenhof begann in folgender Formation: Michalik – Gesell, Spahiu, Kretschmar, Gashi – Mistl, Ender, Podolsky, Bönisch – Pollex, Engel.

Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V., FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr), Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (4. Oktober, 19 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (12. Oktober, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (19. Oktober, 14 Uhr), Eintracht Trier – Kickers (27. Oktober, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (2. November, 14 Uhr), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (9. November, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (16. November, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II – Kickers (24. November, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr), FC 08 Villingen – Kickers (6./7./8. Dezember). (jüf)