Über 50 ehemalige Spieler und Trainer der Stuttgarter Kickers kamen zum internen Spiel der Traditionsmannschaft der Blauen. Wir zeigen die Bilder der Legenden.

Jürgen Frey 08.09.2024 - 11:39 Uhr

Die erste Mannschaft hatte mit dem 5:1 gegen den TSV Steinbach Haiger die Steilvorlage gegeben – und Enzo Marchese war auch am Tag danach noch vom anschließenden Spiel der Legenden begeistert. „Das war eine schöne Partie und ein ganz toller Tag, wir sind noch lange in der Kabine zusammengesessen und haben alte Geschichten und Anekdoten ausgetauscht“, sagte der ehemalige Kapitän und aktuelle Head of Sponsoring beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Der 41-Jährige hatte das interne Spiel der Traditionsmannschaft anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums organisiert und war genauso wie Trainer Marco Wildersinn und Sportdirektor Marc Stein auch selbst am Ball.