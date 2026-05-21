Stuttgarter Kickers So liefen die WFV-Pokal-Endspiele der Blauen
Die Stuttgarter Kickers peilen an diesem Samstag gegen die SG Sonnenhof Großapach den WFV-Pokal-Sieg an. Wir blicken auf die Endspiel-Historie der Blauen.
Die Stuttgarter Kickers peilen an diesem Samstag gegen die SG Sonnenhof Großapach den WFV-Pokal-Sieg an. Wir blicken auf die Endspiel-Historie der Blauen.
Die Generalprobe hat geklappt. Was das 2:0 der Stuttgarter Kickers im letzten Regionalliga-Saisonspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach wert ist, wird sich bei der Neuauflage am kommenden Samstag zeigen. Dann stehen sich die beiden Teams um 15.30 Uhr erneut im Gazi-Stadion auf der Waldau gegenüber – im mit Spannung erwarteten WFV-Pokal-Endspiel. 7000 Tickets waren Mitte der Woche bereits vergriffen.