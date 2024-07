An diesem Samstag beim Jubiläumsturnier im Gazi-Stadion gegen Jahn Regensburg und den FC Blau-Weiß Linz werden die Stuttgarter Kickers erstmals in ihren neuen Trikots einlaufen. Wir präsentieren sie vorab.

Neue Saison, neues Glück? Das wird sich für die Stuttgarter Kickers erst im Laufe der Runde zeigen. Fest steht aber schon jetzt: Es geht mit neuen Trikots in die am 27. Juli (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II beginnende Spielzeit 2024/25.

Der neue Heimdress ist auf der Vorderseite mit blau-weißen Längsstreifen versehen. Damit läuft die Mannschaft erstmals beim Jubiläumsturnier an diesem Samstag (12 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den Zweitliga-Austeiger SSV Jahn Regensburg ein. „Das Design ist auch unserer Tradition geschuldet, wir haben dabei die Wünsche der Fans berücksichtigt“, sagt Geschäftsführer Matthias Becher. „Ich finde das neue Trikot sehr schön. Toll, dass die Anhänger mit einbezogen wurden“, ergänzte Sportdirektor Marc Stein.

Die Auswärtstrikots haben eine grell-neongelbe Farbe. Sie werden von den Kickers-Spielern am Samstag (17 Uhr) in ihrem zweiten Turnierspiel gegen den österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz präsentiert. Warum die Degerlocher auf fremden Plätzen nicht – wie in den bisherigen Vorbereitungsspielen – in Weiß antreten, erklärt Becher: „Der große Vorteil der gelben Trikots ist, dass es sehr wenig Überschneidungen mit anderen Clubs gibt. Den weißen Dress haben wir weiter als dritte Option.“

Die Kickers rechnen bei dem Dreier-Turnier mit über 2000 Zuschauern. Das Stadion ist ab 11 Uhr geöffnet, die ersten 1600 Besucher erhalten Freibier. Für die kleineren Gäste wird eine Hüpfburg aufgebaut und ein Soccercourt angeboten, zudem stehen die Spieler der Blauen bei einer Autogrammstunde zur Verfügung.

Vorbereitung

Termine

TSV Bernhausen – Stuttgarter Kickers 2:12; TSG Backnang – Kickers 0:5; Kickers – FV Illertissen 3:3; Kickers – 1. CfR Pforzheim 1:1; Kickers – SC Freiburg II 4:1; Montag, 15. Juli, bis Donnerstag, 18. Juli: Trainingslager in Sonthofen; Samstag, 20. Juli, Jubiläumsturnier im Gazi-Stadion: Kickers – SSV Jahn Regensburg (12 Uhr), SSV Jahn Regensburg – FC Blau-Weiß Linz (14.30 Uhr), Linz – Kickers (17 Uhr); Samstag, 27. Juli, 14 Uhr: erster Regionalliga-Spieltag Kickers – Eintracht Frankfurt II; Dienstag/Mittwoch 30. Juli/31. Juli: 2. Runde WFV-Pokal Sieger SG Bettringen/FC Esslingen – Kickers. (jüf)