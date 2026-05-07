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Stuttgarter Kickers So sieht der künftige Kader aus – Stand jetzt

Stuttgarter Kickers: So sieht der künftige Kader aus – Stand jetzt
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Per Lockl (ganz re.) ist beim SSV Ulm 1846 im Gespräch – im Gegensatz zu ihm haben Nico Blank, Christian Mauersberger und David Tomic (v. re.) über den Sommer hinaus gültige Verträge bei den Kickers. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben noch ein großes Ziel vor Augen. Dennoch laufen längst die Planungen für die neue Saison. Es gibt viele Fragezeichen, wir zeigen den aktuellen Stand.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Noch stehen für die Stuttgarter Kickers die beiden Regionalligaspiele beim FC-Astoria Walldorf an diesem Samstag und gegen die SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, jeweils 14 Uhr) auf dem Programm. Danach folgt der Saisonhöhepunkt mit dem WFV-Pokal-Finale (23. Mai, 15.30 Uhr/Gazi-Stadion) erneut gegen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof.

 

Für Trainerteam und Mannschaft gilt es, den vollen Fokus darauf zu richten, die durchwachsene Saison mit einem Titel und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal abzuschließen. Hinter den Kulissen gehört es zum Geschäft, frühzeitig die neue Runde zu planen. Noch bietet sich genügend Zeit, am Kader zu basteln. Es gibt viele Fragezeichen, aber auch schon einige Entscheidungen. Ein Überblick.

Tor

Felix Dornebusch: Der Stammkeeper hat auch nach überstandener Kreuzbandverletzung seine große Bedeutung fürs Team bestätigt. Ihm liegt ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vor. Bei den Verhandlungen geht es nicht nur ums Finanzielle – der 31-Jährige legt offenbar auch Wert darauf, in einer schlagkräftigen Mannschaft zu spielen, die nicht nur Aussicht auf einen Mittelplatz hat.

Leon Neaime: Der 21-Jährige besitzt einen Vertrag über die Saison hinaus. Wie es für ihn weitergeht, hängt auch von der Personalie Dornebusch ab.

David Mitrovic: Der 20-Jährige benötigt dringend Spielpraxis. Nach Informationen unserer Redaktion soll er an Oberligist FC Nöttingen ausgeliehen werden.

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Thomas Bromma: Der Routinier wurde im Winter als „Trainingstorwart“ hinzugenommen. Ob der 33-Jährige bleibt, ist offen.

Als möglicher neuer Keeper ist das Top-Talent Felix Mark (18) aus der U 19 des 1. FC Heidenheim im Gespräch.

Abwehr

Milan Petrovic: Der Vertrag des Innenverteidigers (23) läuft aus. Eine Verlängerung ist eher fraglich.

Jacob Danquah: Der 20-Jährige ist über die Saison hinaus an die Blauen gebunden. Er steht aber auch bei anderen Clubs auf dem Zettel (VfB, TSG Hoffenheim). Das Interesse scheint zuletzt etwas erlahmt zu sein, zumal eine Ablösesumme zu zahlen wäre, die die Kickers bestimmen können.

Vincent Schwab: Der vor der Saison vom TSV Steinbach Haiger gekommene Innenverteidiger (22) steht bis 2027 unter Vertrag.

Malik Sama (re.) kommt vom FV Illertissen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Mario Borac: Das Kickers-Eigengewächs hat über die Saison hinaus einen gültigen Vertrag. Der 20-Jährige bringt viel mit, was ihn auch für höherklassige Clubs (FC Ingolstadt und VfL Osnabrück waren schon im Gespräch) interessant macht: Zweikampf-, Kopfball- und Dribbelstärke, solide Technik, Mut. Und: Er ist vielseitig einsetzbar – als Innenverteidiger, auf der linken Seite oder auch auf der Sechserposition.

Ardi Mulaj: Für den 19-Jährigen ist die Jugendzeit im Sommer abgelaufen – er gehört künftig vollumfänglich zum Kader der ersten Mannschaft.

Malia Sama: Der Innenverteidiger (19) kommt im Sommer vom FV Illertissen.

Außenbahn

Nico Fundel: Der Mann für die linke Außenbahn, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, steht noch bis 2027 bei den Kickers unter Vertrag.

David Udogo: Fundels Pendant auf der rechten Schiene ist ebenfalls noch bis zum Ende der kommenden Saison an die Blauen gebunden.

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Nevio Schembri: Das Kickers-Eigengewächs (19) hat Vertrag über den Sommer hinaus.

Melkamu Frauendorf: Der 22-Jährige, der eher auf zentralerer Position zu Hause ist, ist weiterhin vertraglich gebunden.

Neu kommt Luca Molinari (21) von Oberligist Normannia Gmünd.

Zentrales Mittelfeld

David Tomic: Der 28-Jährige hat sich mit seiner Technik, Übersicht und Torgefahr zum Unterschiedsspieler entwickelt. Dass sich sein Vertrag über die Saison hinaus verlängert hat, ist ein Glücksfall für die Kickers.

Per Lockl: Der Vertrag des 25-Jährigen läuft aus. Nicht zuletzt, da er zu den Topverdienern im Kader zählt, erscheint eine Verlängerung fraglich. Er ist heiß im Gespräch beim SSV Ulm 1846, der neue Sportdirektor Murat Isik kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten beim VfB-Nachwuchs, Lockl passt zu seiner Spielphilosophie. Worüber sich alle klar sein dürften: Für die Regionalliga einen Besseren zu finden, wird schwer für die Kickers.

Lukas Kiefer: Der Kapitän spielt seit Wochen keine große Rolle mehr, besitzt aber einen Vertrag. In seiner Zeit beim SSV Ulm 1846 hatte er unter dem damaligen SSV- und künftigen Kickers-Trainer Holger Bachthaler nur sehr wenig Spielanteile.

Maximilian Zaiser: Seine Qualitäten kennt der künftige Coach Bachthaler aus der Regionalliga Bayern – setzt er auf den Mittelfeldmann? Foto: Pressefoto Baumann

Nico Blank: Das vielseitig einsetzbare Urgestein hat weiter Vertrag und rückte unter Interims-Chefcoach Kerem Arslan wieder in die Anfangsformation, in Holzhausen begann der 29-Jährige für Lockl.

Maximilan Zaiser: Der zentrale Mittelfeldspieler hat seinen Stammplatz von Saisonbeginn verloren und stand zuletzt nicht einmal im Kader. Er hat zwar noch Vertrag bis 2027, doch ein Abgang ist nicht ausgeschlossen. Der künftige Coach Bachthaler kennt seine Qualitäten allerdings aus Zaisers Zeit in der Regionalliga Bayern bei Kickers Würzburg.

Für die neue Saison wurde Ben-Luca Fisher (23/FSV Frankfurt) verpflichtet. Ein Abräumer-Typ für die Sechser-Position.

Offensives Mittelfeld

Flamur Berisha: Der 26-Jährige ist mit 13 Treffern bester Torschütze der Blauen. Sein Vertrag läuft aus. Ein Wechsel scheint nicht ausgeschlossen. Berishas Ziel ist die dritte Liga – bei einem Angebot von dort wird er gehen.

Christian Mauersberger: Der 30-Jährige besitzt einen gültigen Vertrag und ist als Stammkraft gesetzt.

Lirijon Abdullahu: Der Offensiv-Allrounder ist weiter an die Blauen gebunden und kuriert seinen Kreuzbandriss aus.

Sturm

Marlon Faß: Die Leihe von Zweitligist Dynamo Dresden endet am Saisonende. Ob es für den 19-Jährigen vielleicht doch weitergeht bei den Kickers, ist offen, hängt auch von Dynamos Ligazugehörigkeit ab.

David Stojak: Der 21-Jährige hat sein Comeback nach dem Kreuzbandriss gefeiert und gehört zum Kader für die kommende Saison.

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Samuel Unsöld: Der Angreifer kam im September 2025, wartet noch auf den Durchbruch und erzielte in 20 Regionalligaeinsätzen nur ein Tor. Der 21-Jährige steht bis 2027 unter Vertrag.

Abdoulie Mboob: Spieler und Verein haben ihr Möglichstes getan, damit die Spielgenehmigung für die Regionalliga erteilt wird. Positive Rückmeldungen von der Bundesagentur für Arbeit und der Ausländerbehörde werden in Kürze erwartet.

Neu kommt Laurin Völlmerk, 22-jähriger Bayern-Landesliga-Torjäger vom TSV Aindling. Im Gespräch ist zudem Yannick Glessing, 27 Jahre alter Rekord-Torschütze des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern

Feststehende Abgänge

David Braig, Meris Skenderovic (beide Ziel unbekannt).

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