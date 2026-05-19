Stuttgarter Kickers So sieht der vorläufige Vorbereitungsplan aus
Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers plant am 29. Juni mit dem Training zu beginnen. Auch ein paar Testspiele stehen im vorläufigen Vorbereitungsplan bereits fest.
Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers plant am 29. Juni mit dem Training zu beginnen. Auch ein paar Testspiele stehen im vorläufigen Vorbereitungsplan bereits fest.
Für den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ist die Saison mit dem WFV-Pokal-Endspiel zu Ende gegangen. Jetzt ruht der Ball für die Spieler, hinter den Kulissen basteln Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht und der neue Trainer Holger Bachthaler am künftigen Kader.