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Stuttgarter Kickers So sieht der vorläufige Vorbereitungsplan aus

Stuttgarter Kickers: So sieht der vorläufige Vorbereitungsplan aus
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Am 29. Juni ist bei den Blauen der geplante Start in die Vorbereitung. Foto: Pressefoto Baumann

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers plant am 29. Juni mit dem Training zu beginnen. Auch ein paar Testspiele stehen im vorläufigen Vorbereitungsplan bereits fest.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Für den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ist die Saison mit dem WFV-Pokal-Endspiel zu Ende gegangen. Jetzt ruht der Ball für die Spieler, hinter den Kulissen basteln Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht und der neue Trainer Holger Bachthaler am künftigen Kader.

 

Vorläufiger Vorbereitungsplan

Montag, 29.Juni: Trainingsauftakt im ADM-Sportpark.

Samstag, 4. Juli (14 Uhr): Testspiel Kickers – Normannia Gmünd (Oberliga), 14 Uhr, ADM-Sportpark.

Sonntag, 5. Juli (16 Uhr): Testspiel TSV Jahn Büsnau (Bezirksliga) – Kickers.

Samstag, 11. Juli (Uhrzeit offen): Testspiel SV Hoffeld (Kreisliga) – Kickers.

Sonntag, 12. Juli (14): Testspiel Kickers – FC Bayern München II (Regionalliga Bayern), Gazi-Stadion auf der Waldau.

Samstag, 18. Juli (Uhrzeit und Ort offen): Testspiel Kickers – FC 08 Villingen (Oberliga).

Sonntag 19. Juli bis 15. Juli bis 19. Juli: Trainingslager in Pfalzgrafenweiler.

Samstag, 25. Juli (14 Uhr): Testspiel Kickers – SSV Jahn Regensburg (dritte Liga), Gazi-Stadion auf der Waldau.

Sonntag, 26. Juli (15 Uhr): Testspiel TSV Schieberdingen (Bezirksliga) – Kickers.

Freitag/Samstag, 31. Juli/1. August: Zweite Runde WFV-Pokal.

Sonntag, 2. August: Testspiel (Gegner offen).

Freitag/Samstag/Sonntag 7./8./9. August: Erster Regionalliga-Spieltag.

Dienstag/Mittwoch 11./12. August: Dritte Runde WFV-Pokal.

Kickers – FC 08 Villingen (OL)

Samstag, 25.Juli 2026

Sonntag, 26.Juli 2026

Samstag, 01.August 2026

Sonntag, 02.August 2026

Kickers – Jahn Regensburg 14 Uhr (3.Liga) Stadion

Schwieberdingen – Kickers 15 Uhr

2. Runde WFV Pokal

Testspielgegner offen

08./.09. August 2026 Rundenstart

11./.12 August 2026 3. Runde WFV Pokal

VFB Stuttgart II (Gerne kurzfristig unter der Woche) 3.Liga

1.FC Pforzheim (Gerne kurzfristig) OL

Young Boys Reutlingen (Gerne Kurzfristig) OL

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