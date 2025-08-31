Stuttgarter Kickers: Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“

Wohin die Reise geht für die Stuttgarter Kickers in dieser Saison? Präsident Rainer Lorz wollte nach dem 1:2 gegen Kickers Offenbach keine Prognose abgeben: „Dafür ist es noch viel zu früh, nach zehn Spieltagen kann man vielleicht eine grobe Richtung erkennen.“

Jetzt sind fünf Spieltage rum. Die Blauen stehen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. In der ausgeglichenen Liga marschiert nur ein Team vorneweg: Der SGV Freiberg. Zum neuformierten Team von Trainer Kushtrim Lushtaku haben die Blauen schon acht Punkte Rückstand.

„Bis zur letzten Sekunde alles investiert“

Gegen den OFC haben die Blauen vor den 5940 Zuschauern vor den 5940 Zuschauern in der zweiten Halbzeit richtig stark gespielt. „Die Leistung stimmte, Wir haben toll gespielt, bis zur letzten Sekunde alles investiert. Was ich gesehen habe, macht mich absolut zuversichtlich“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Allerdings – und das ist im Ergebnissport Fußball nun mal entscheidend: Die Qualität der Abschlüsse vor dem Tor war miserabel. Diese Schwäche lässt sich auch nicht allein auf einen fehlenden Knipser im Sturmzentrum schieben, dies betrifft die komplette Offensivabteilung. Beispiel David Tomic. Der offensive Mittelfeldspieler machte ein top Spiel, erarbeitete sich fünf gute Torchancen, doch der 27-Jährige bekam den Ball nicht ins Tor, meistens nicht einmal aufs Tor.

Ziel: Zu Spitzenteam entwickeln

In der Effizienz vor dem gegnerischen Tor müssen sich die Blauen verbessern, beim Verteidigen von Standardsituationen im eigenen Strafraum genauso. Wenn nicht, werden sie übers graue Mittelmaß nicht hinauskommen. „Wir wollen uns zu einer Spitzenmannschaft entwickeln, doch derzeit haben wir de facto nicht den Kader einer Spitzenmannschaft. Da sind andere viel besser aufgestellt. Auch Offenbach. Und dennoch haben wir sie eine Halbzeit lang an die Wand gespielt., sagt Wildersinn.

„Es hat von uns niemand behauptet, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Wir sind mit unserem jungen Team noch keine Spitzenmannschaft, alles andere ist Augenwischerei“, stimmt Siebrecht seinem Cheftrainer zu. Dennoch werden die Blauen alles versuchen, oben mitzuspielen. Das sollte zumindest der Anspruch sein. Schon allein, um das Zuschauerinteresse hoch zu halten.

Zunächst aber geht es im WFV-Pokal an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) mit dem Achtelfinalspiel beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf weiter. In diesem Wettbewerb zählt ohnehin nur der Cupsieg. Nur mit einer anderen Variante könnte man auch noch leben. Würde es im Endspiel gegen den SSV Ulm 1846 gehen und die Spatzen landen in der dritten Liga unter den besten Vier, dann wären die Blauen auch bei einer Niederlage im Finale für den DFB-Pokal qualifiziert. Aber das ist Zukunftsmusik.