Stuttgarter Kickers Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“
Nach fünf Spielen stehen die Stuttgarter Kickers acht Punkte hinter dem Tabellenführer. Ohnehin sieht man sich bei den Blauen nicht als Spitzenteam – man will sich dahin entwickeln.
Wohin die Reise geht für die Stuttgarter Kickers in dieser Saison? Präsident Rainer Lorz wollte nach dem 1:2 gegen Kickers Offenbach keine Prognose abgeben: „Dafür ist es noch viel zu früh, nach zehn Spieltagen kann man vielleicht eine grobe Richtung erkennen.“