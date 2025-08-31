 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“

Stuttgarter Kickers Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“

Stuttgarter Kickers: Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“
1
David Tomic ist enttäuscht, er erarbeitete sich viele Chancen, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Foto: Pressefoto Baumann

Nach fünf Spielen stehen die Stuttgarter Kickers acht Punkte hinter dem Tabellenführer. Ohnehin sieht man sich bei den Blauen nicht als Spitzenteam – man will sich dahin entwickeln.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Wohin die Reise geht für die Stuttgarter Kickers in dieser Saison? Präsident Rainer Lorz wollte nach dem 1:2 gegen Kickers Offenbach keine Prognose abgeben: „Dafür ist es noch viel zu früh, nach zehn Spieltagen kann man vielleicht eine grobe Richtung erkennen.“

 

Jetzt sind fünf Spieltage rum. Die Blauen stehen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. In der ausgeglichenen Liga marschiert nur ein Team vorneweg: Der SGV Freiberg. Zum neuformierten Team von Trainer Kushtrim Lushtaku haben die Blauen schon acht Punkte Rückstand.

„Bis zur letzten Sekunde alles investiert“

Gegen den OFC haben die Blauen vor den 5940 Zuschauern vor den 5940 Zuschauern in der zweiten Halbzeit richtig stark gespielt. „Die Leistung stimmte, Wir haben toll gespielt, bis zur letzten Sekunde alles investiert. Was ich gesehen habe, macht mich absolut zuversichtlich“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Allerdings – und das ist im Ergebnissport Fußball nun mal entscheidend: Die Qualität der Abschlüsse vor dem Tor war miserabel. Diese Schwäche lässt sich auch nicht allein auf einen fehlenden Knipser im Sturmzentrum schieben, dies betrifft die komplette Offensivabteilung. Beispiel David Tomic. Der offensive Mittelfeldspieler machte ein top Spiel, erarbeitete sich fünf gute Torchancen, doch der 27-Jährige bekam den Ball nicht ins Tor, meistens nicht einmal aufs Tor.

Ziel: Zu Spitzenteam entwickeln

In der Effizienz vor dem gegnerischen Tor müssen sich die Blauen verbessern, beim Verteidigen von Standardsituationen im eigenen Strafraum genauso. Wenn nicht, werden sie übers graue Mittelmaß nicht hinauskommen. „Wir wollen uns zu einer Spitzenmannschaft entwickeln, doch derzeit haben wir de facto nicht den Kader einer Spitzenmannschaft. Da sind andere viel besser aufgestellt. Auch Offenbach. Und dennoch haben wir sie eine Halbzeit lang an die Wand gespielt., sagt Wildersinn.

„Es hat von uns niemand behauptet, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Wir sind mit unserem jungen Team noch keine Spitzenmannschaft, alles andere ist Augenwischerei“, stimmt Siebrecht seinem Cheftrainer zu. Dennoch werden die Blauen alles versuchen, oben mitzuspielen. Das sollte zumindest der Anspruch sein. Schon allein, um das Zuschauerinteresse hoch zu halten.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Das erwarten Fans und Ex-Spieler von der neuen Saison

Stuttgarter Kickers Das erwarten Fans und Ex-Spieler von der neuen Saison

Am Sonntag starten die Stuttgarter Kickers in Fulda in die neue Regionalligasaison. Wir haben uns bei Ex-Spielern und Fans der Blauen umgehört, was sie dem Team zutrauen.

Zunächst aber geht es im WFV-Pokal an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) mit dem Achtelfinalspiel beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf weiter. In diesem Wettbewerb zählt ohnehin nur der Cupsieg. Nur mit einer anderen Variante könnte man auch noch leben. Würde es im Endspiel gegen den SSV Ulm 1846 gehen und die Spatzen landen in der dritten Liga unter den besten Vier, dann wären die Blauen auch bei einer Niederlage im Finale für den DFB-Pokal qualifiziert. Aber das ist Zukunftsmusik.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: „Unfassbar“ – Choreo war Thema im Mannschaftskreis

VfB Stuttgart „Unfassbar“ – Choreo war Thema im Mannschaftskreis

Die Spieler und Verantwortlichen des VfB zeigen sich beeindruckt von der Kulisse im ersten Heimspiel – und messen ihr einen direkten Einfluss auf den Spielausgang bei.
Von David Scheu
NBA-Profi: Rassismus gegen Schröder: Ehefrau veröffentlicht Anfeindungen

NBA-Profi Rassismus gegen Schröder: Ehefrau veröffentlicht Anfeindungen

Basketballer Dennis Schröder berichtet nach einem EM-Gruppenspiel in Finnland von rassistischen Anfeindungen. Nun meldet sich auch seine Frau auf Social Media zu Wort.
Von red/SID
VfB Stuttgart gegen Gladbach: Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich

VfB Stuttgart gegen Gladbach Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich

Der Flügelstürmer wird gegen die Borussia ein- und wieder ausgewechselt. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Maßnahme, die er nicht auf Führichs Leistung zurückführt.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: „Viel Stolz dabei“ – U21 bietet 1860 München Paroli

VfB Stuttgart „Viel Stolz dabei“ – U21 bietet 1860 München Paroli

Die U21 des VfB führt beim ambitionierten Drittligisten bis in die Nachspielzeit, muss dann aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Trainer Nico Willig ist dennoch zufrieden.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Chema rettet den Sieg – doch es bleibt viel zu tun

VfB Stuttgart Chema rettet den Sieg – doch es bleibt viel zu tun

Der VfB holt gegen Borussia Mönchengladbach dank eines Kopfballtors des Spaniers den ersten Bundesliga-Sieg der Saison. Nun richtet sich der Blick auf den Transfermarkt.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart gegen Gladbach: Kein glanzvoller Sieg, aber ein immens wichtiger

VfB Stuttgart gegen Gladbach Kein glanzvoller Sieg, aber ein immens wichtiger

Das hart erkämpfte 1:0 gegen Gladbach zeigt den Handlungsbedarf beim VfB deutlich, kann aber für den weiteren Saisonverlauf von großer Bedeutung sein, kommentiert David Scheu.
Von David Scheu
Basketball-EM heute (31.8.25): Alle Spiele und Übertragungen

Basketball-EM heute (31.8.25) Alle Spiele und Übertragungen im Überblick

Welche Spiele heute bei der Basketball-EM 2025 stattfinden und wo sie übertragen werden, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Futsal Champions League: TSV Weilimdorf zieht in Hauptrunde der Königsklasse ein

Futsal Champions League TSV Weilimdorf zieht in Hauptrunde der Königsklasse ein

Der Deutsche Futsal-Meister TSV Weilimdorf qualifiziert sich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia für die Champions-League-Hauptrunde in Italien. Wie geht es nun weiter?
Von Jürgen Frey
VfB Stuttgart in der Europa League: Spielplan steht fest – die Reise beginnt in Stuttgart

VfB Stuttgart in der Europa League Spielplan steht fest – die Reise beginnt in Stuttgart

Am Freitag wurden dem VfB Stuttgart die Gegner in der Europa League zugelost. Nun wurden die Termine für die Heim- und Auswärtsspiele festgelegt.
Von Dirk Preiß
Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Woltemade zeigt sich in Leeds mit Anzug auf Tribüne

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Woltemade zeigt sich in Leeds mit Anzug auf Tribüne

Am Samstag wurde der Transfer von Nick Woltemade zu Newcastle United offiziell vermeldet. Ein paar Stunden später sitzt der Ex-VfB-Spieler in Leeds auf der Tribüne.
 