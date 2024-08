Es kommt noch Bewegung in den Kader der Stuttgarter Kickers. Nach Informationen unserer Redaktion sind sich die Blauen mit Meris Skenderovic einig. Er ist ein anderer Stürmertyp als David Braig, Daniel Kalajdzic und Niklas Antlitz.

Jürgen Frey 19.08.2024 - 15:29 Uhr

Es ist nicht so, dass bei den Stuttgarter Kickers akute Stürmernot herrscht. In dem 4-3-3-System von Trainer Marco Wildersinn ist nur ein zentraler Angreifer in der Anfangsformation vorgesehen. Mit David Braig, Daniel Kalajdzic und Niklas Antlitz stehen dafür drei Kandidaten zur Verfügung. Einen Vierten, den 19-jährigen David Stojak, hat der Regionalligist zu Rundenbeginn an Oberligist FC Nöttingen abgegeben.