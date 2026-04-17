Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Coach Marco Wildersinn am Saisonende führt die Stuttgarter Kickers zum Bahlinger SC. Eine der Fragen: Wer ersetzt den gesperrten Per Lockl?

Eines muss man Marco Wildersinn lassen. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers geht sehr professionell mit der Nachricht um, dass er in der neuen Saison nicht mehr Trainer der Blauen sein wird. Der 45-Jährige spielt nicht den Beleidigten und verteilt auch keine Spitzen. Er versucht vielmehr, aus der restlichen Saison mit seiner Mannschaft noch das Optimale herauszuholen.

Platz acht verbessern Das bedeutet für den aktuellen Tabellen-Achten vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC, in der Liga noch so viele Plätze wie möglich gutzumachen und vor allem im WFV-Pokal voll da zu sein – und mit einem Halbfinalsieg beim Verbandsligisten FC Holzhausen (29. April, 17.30 Uhr) ins Finale daheim gegen die SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai/Gazi-Stadion) einzuziehen.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers So reagiert Marco Wildersinn auf die Trennung am Saisonende Trainer Marco Wildersinn spricht nach der feststehenden Trennung von den Stuttgarter Kickers über den weiteren Saisonverlauf und seine Ziele.

Wildersinn macht sich dabei nichts vor: Klar werde die Frage, wer neuer Trainer wird und was das für einzelne Spieler bedeutet, die Mannschaft auf der Zielgeraden beeinflussen. Genauso die ungewisse Zukunft von manchen Akteuren, deren Vertrag ausläuft. Es gibt also viele Themen abseits des Platzes. „So etwas spielt am Ende einer Saison immer eine Rolle, aber das muss man im Griff haben“, sagt der Chefcoach.

Per Lockl fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte in Bahlingen. Foto: Baumann/Hansi Britsch

In Bahlingen wird die gesperrte Mittelfeld-Stammkraft Per Lockl (fünfte Gelbe Karte) fehlen. Als Ersatz kommen drei Spieler infrage: Nico Blank, Lukas Kiefer und Maximilian Zaiser. Wildersinn: „Alle drei hängen sich im Training voll rein, es sind aber auch noch auf anderen Positionen Wechsel denkbar.“

Melkamu Frauendorf und Vincent Schwab befinden sich nach ihren Blessuren wieder auf dem Sprung in den Kader. Auch David Braig ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, genauso David Stojak. Der 21-Jährige ist nach überstandenem Kreuzbandriss nun auch offiziell gesundgeschrieben und hat damit die Spielgenehmigung für die Regionalliga. Allerdings will man bei dem Stürmer nichts überstürzen.

Nach der Partie bei Schlusslicht Bahlinger SC warten auf die Kickers weitere zwei Spiele gegen Kellerkinder: am 21. April (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die TSG Balingen und am 25. April (14 Uhr) beim TSV Schott Mainz. Wildersinn: „Auf dem Papier sieht das einfach aus, aber das werden keine Spaziergänge, wehrlos ergibt sich garantiert keiner.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3.

Termine

Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)