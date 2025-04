HBW Balingen-Weilstetten im Final Four des DHB-Pokals Axel Kromer: „Durch Arminia Bielefeld fühlen wir uns gepusht“

Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten steht im Final Four um den DHB-Pokal in Köln, möchte dieses Handball-Spektakel genießen und sich bestmöglich verkaufen. Was erwartet Geschäftsführer Axel Kromer? Wie sieht er die Zukunft des Clubs?