Die Stuttgarter Kickers müssen im Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag gegen den FSV Frankfurt weiter auf zwei Stammkräfte verzichten.

Mit unverändertem Personal gehen die Stuttgarter Kickers in das Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellennachbarn FSV Frankfurt. Schienenspieler Melkamu Frauendorf (Oberschenkelprobleme) und Innenverteidiger Vincent Schwab (Fersen-, Achillessehnenprobleme) fallen weiterhin aus. „Es wird bei beiden leider bis zum Samstag nicht reichen. Wir geben ihnen noch das Wochenende, damit sie die Beschwerden komplett loswerden“, sagte Trainer Marco Wildersinn am Donnerstag.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Regionalliga Stuttgarter Kickers winken attraktive Gegner in der neuen Saison Zu Vereinen wie Stuttgarter Kickers oder Kickers Offenbach könnten in der kommenden Saison der Fußball-Regionalliga weitere Traditionsclubs hinzukommen. Ein Überblick. Ob er an der Anfangsformation gegenüber dem Spiel am Ostermontag beim Spitzenreiter SGV Freiberg (1:2) etwas ändert, ließ der 45-Jährige offen: „Man macht sich wie immer Gedanken, aber diese sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt Optionen – in der Offensive mehr als der Defensive.“

Stürmt für den FSV Frankfurt: der Ex-Göppinger Emmanuel McDonald. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Beim FSV Frankfurt fehlt der 32 Jahre alte niederländische Stürmer Cas Peters (acht Saisontore) wegen seiner Gelb-Roten Karte. Der Ex-Gladbacher Ismail Harnafi (13 Saisontore) ist aber dabei, genauso der nach seinem Sehnenriss wieder genesene Angreifer Emmanuel McDonald. Der 26-Jährige ist in Württemberg bestens bekannt, unter anderem durch seine Zeit bei der Sport-Union Neckarsulm und beim 1. Göppinger SV. Im Tor muss der FSV durch die Verletzungen von Lucas Becker und Louis Held auf die Nummer drei, Jonas Iwan, bauen.

Bereits seit Anfang März ist klar, dass Trainer Tim Görner (32/seit März 2022 im Amt) bei den Bornheimern seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Seine sportliche Zukunft ist genauso offen wie die Frage nach der Nachfolge.

Bei den Stuttgarter Kickers steht weiterhin nicht fest, ob der auslaufende Vertrag von Marco Wildersinn verlängert wird. „Es gibt nichts Neues“, sagte der 45-jährige Coach am Donnerstag. Im Falle einer Trennung hält sich als möglicher Nachfolger weiterhin hartnäckig der Name Holger Bachthaler vom Bayern-Regionalligisten FV Illertissen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1.

Termine

Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 14 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)