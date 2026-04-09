Die Stuttgarter Kickers müssen im Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag gegen den FSV Frankfurt weiter auf zwei Stammkräfte verzichten.
09.04.2026 - 15:59 Uhr
Mit unverändertem Personal gehen die Stuttgarter Kickers in das Regionalliga-Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellennachbarn FSV Frankfurt. Schienenspieler Melkamu Frauendorf (Oberschenkelprobleme) und Innenverteidiger Vincent Schwab (Fersen-, Achillessehnenprobleme) fallen weiterhin aus. „Es wird bei beiden leider bis zum Samstag nicht reichen. Wir geben ihnen noch das Wochenende, damit sie die Beschwerden komplett loswerden“, sagte Trainer Marco Wildersinn am Donnerstag.