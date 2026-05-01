Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem Pokalfinal-Einzug Stimmung und Spannung hochhalten. Das müsse der Anspruch sein, meint Vierfach-Torschütze Marlon Faß vor dem Homburg-Spiel.

Drei Regionalligaspiele stehen für die Stuttgarter Kickers noch an. An diesem Sonntag (14 Uhr) kommt der FC 08 Homburg ins Gazi-Stadion, dann geht es zum FC-Astoria Walldorf (9. Mai, 14 Uhr), ehe am letzten Spieltag die SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr) zum „Vorspiel“ fürs WFV-Pokal-Finale (23. Mai, Uhrzeit und Vorverkaufsstart noch offen) auf der Waldau aufkreuzt. Drei Spiele, in denen es für die Stuttgarter Kickers eigentlich um nichts mehr geht. Oder doch?

Unsere Empfehlung für Sie Stimmen zu Stuttgarter Kickers „Die Kickers lassen Nico Blank spielen, damit wollen sie etwas bewirken“ Nach dem 5:1 der Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Halbfinale beim FC Holzhausen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen. „Wir wollen schon noch Punkte holen, Stimmung und Spannung hochhalten“, sagt Marlon Faß. Der Mittelstürmer mit dem Vorbild Harry Kane schoss die Kickers mit seinem Tore-Viererpack beim 5:1 (2:1) beim Verbandsliga-Zweiten FC Holzhausen fast im Alleingang ins Cup-Endspiel. „Es muss unser Anspruch sein, jetzt auch in der Liga in der Spur zu bleiben, um für das Finale gewappnet zu sein“, ergänzte der Mittelstürmer, der am 18. Mai 20 Jahre alt wird. Wie es mit der Leihgabe von Zweitligist Dynamo Dresden nach der Saison weitergeht? „Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, aber ich weiß es wirklich nicht“, sagte er mit einem Schmunzeln.

Starke Partie in Holzhausen: Christian Mauersberger (re., gegen Nils Schuon). Foto: IMAGO/Ulmer II

Auch bei anderen auslaufenden Verträgen (Felix Dornebusch, Milan Petrovic, Per Lockl, Flamur Berisha) gibt es noch nichts Neues. Der Verlängerung des Kontrakts von Interimscoach Kerem Arslan liegt nach eigenen Angaben „in den Endzügen“. Der 31-Jährige ist im Trainerteam des künftigen Cheftrainers Holger Bachthaler (aktuell noch FV Illertissen) fest eingeplant.

Auch Arslan lässt keinen Zweifel daran, dass in den drei Ligaspielen eine seriöse Leistung abgerufen wird. „Wir haben in den beiden Auswärtsspielen in Bahlingen und bei Schott Mainz schlecht gespielt und unsere Fans schwer enttäuscht, wir wollen ihnen etwas zurückgeben, wir sind es auch uns selbst schuldig“, betont der Coach. Alles deutet darauf hin, dass gegen den Tabellen-Fünften Homburg Samuel Unsöld ausfallen wird. Der Stürmer zog sich in Holzhausen eine Sprunggelenksverletzung zu. Die exakte Diagnose steht noch aus.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5.

Termine

Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale). (jüf)