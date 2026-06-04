Die Stuttgarter Kickers äußern sich in einer ausführlichen Stellungnahme zur Aufarbeitung der Vorfälle rund ums WFV-Pokal-Enspiel. Für die neue Saison gibt es Konsequenzen.
04.06.2026 - 12:53 Uhr
Dass die Vorfälle rund um das WFV-Pokal-Endspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach (1:4) ein Nachspiel haben werden, war klar. Nun haben sich die Kickers ausführlich in einer Stellungnahme geäußert. „Es war ein sehr gutes und vertrauensvolles Gespräch – darin waren sich alle Beteiligten nach dem ersten gemeinsamen Treffen zur Aufarbeitung der Vorfälle rund um das WFV-Pokal-Endspiel am 23. Mai im und vor dem Gazi-Stadion auf der Waldau einig.“ Mit diesen Worten beginnt die Mitteilung der Blauen, die wir im folgenden veröffentlichen: