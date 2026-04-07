Die Stuttgarter Kickers treffen erste Personalentscheidungen. Wie erwartet werden die Verträge von zwei Offensivspielern nicht verlängert. Einer Schlüsselfigur liegt ein Angebot vor.
07.04.2026 - 13:00 Uhr
Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt erste Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Die am Saisonende auslaufenden Verträge von David Braig und Meris Skenderovic werden nicht verlängert. Nach Informationen unserer Redaktion liegt Torwart Felix Dornebusch dagegen inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor.