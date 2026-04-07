Die Stuttgarter Kickers treffen erste Personalentscheidungen. Wie erwartet werden die Verträge von zwei Offensivspielern nicht verlängert. Einer Schlüsselfigur liegt ein Angebot vor.

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt erste Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Die am Saisonende auslaufenden Verträge von David Braig und Meris Skenderovic werden nicht verlängert. Nach Informationen unserer Redaktion liegt Torwart Felix Dornebusch dagegen inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor.

Braig seit 2020 ein Blauer David Braig spielt seit Januar 2020 für die Blauen und absolvierte bisher 154 Pflichtspiele im Kickers-Trikot. Dabei erzielte der 34-jährige Stürmer 56 Tore und bereitete 26 weitere Treffer vor. Der frühere Ulmer prägte das Team nicht nur sportlich, sondern auch menschlich als Führungspersönlichkeit auf und außerhalb des Platzes. Erste Anfragen von anderen Clubs gibt es für den Angreifer bereits – zumindest aus der Oberliga.

„Die Zeit bei den Kickers mit meinen Jungs wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Der Aufstieg in die Regionalliga, der Pokalsieg, aber auch die Niederlagen haben mich geprägt und werden immer ein Teil von mir sein“, sagt Braig.

Skenderovic hinter den Erwartungen

Meris Skenderovic war im August 2024 vom Halleschen FC zu den Kickers gewechselt. Der Offensivspieler kam bisher auf 32 Einsätze, erzielte dabei drei Tore, konnte aber viel zu selten die Akzente setzen, die man sich von ihm versprochen hat. „Ich bin dankbar, Teil der Mannschaft gewesen zu sein. Auch wenn es sportlich nicht immer so gelaufen ist, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe, habe ich trotz der Widerstände täglich an mir gearbeitet“, sagt der 27-Jährige.

Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht äußert sich zu den ersten Personalentscheidungen wie folgt: „Ich kenne David schon sehr lange und konnte ihn damals von einem Wechsel auf die Waldau überzeugen. Er hat den Verein in den vergangenen Jahren mitgeprägt und hatte großen Anteil an unserer sportlichen Entwicklung. Meris hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt. Im Zuge unserer Planungen und mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des Kaders sind wir aber gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Verträge nicht zu verlängern.“

Felix Dornebusch liegt ein Vertragsangebot vor. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Dass die beiden Verträge der Offensivspieler nicht verlängert werden, ist alles andere als eine Überraschung. Spannender ist die Frage, ob Marco Wildersinn Trainer bleiben wird. Ebenfalls offen ist die sportliche Zukunft der Spieler Felix Dornebusch, Per Lockl, Flamur Berisha, Milan Petrovic und Marlon Faß (Leihende mit Dynamo Dresden), deren Kontrakte auslaufen. Auch der in der Winterpause verpflichtete Ersatztorwart Thomas Bromma ist nur bis zum Saisonende an die Kickers gebunden. Nach Informationen unserer Redaktion liegt zumindest Dornebusch inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor.