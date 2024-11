Seit dieser Saison gehört Kevin Dicklhuber nicht mehr zum Stamm der Stuttgarter Kickers, zuletzt stand er nicht einmal im Kader. Wie geht es mit dem 35-Jährigen weiter? Wird sein Ex-Club bei ihm und auch bei Marcel Schmidts zum ernsten Thema?

Jürgen Frey 12.11.2024 - 10:19 Uhr

Kevin Dicklhuber spielt seit 2021 für die Stuttgarter Kickers. Dass er bei einem Punktspiel mal nicht im Kader stand, kann man an einer Hand abzählen. Zum Auswärtsspiel bei Eintracht Trier ist er in dieser Saison nach einer Krankheit nicht mitgefahren, zu Oberligazeiten pausierte er im August 2022 einmal wegen einer Schulterverletzung, zudem bekam er im Dezember 2023 wegen der Geburt seines Sohnes Sonderurlaub für die Partie in Mainz. Am vergangenen Samstag im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 II (1:0) stand der Offensivmann des Fußball-Regionalligisten erstmals nicht auf dem Spielberichtsbogen – obwohl er in fittem Zustand zur Verfügung gestanden hätte.