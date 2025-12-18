Der Kampf von Christina Semrau gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs berührt Stuttgart. Beim Degerlocher Konzert „Two Souls“ wird ihr Engagement für das Kinderhospiz weitergetragen.
18.12.2025 - 07:00 Uhr
Wenn Helfer selbst Hilfe brauchen: Die Geschichte von Christina Semrau bewegt die Stadt. Im Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs musste die Fundraising-Leiterin des Stuttgarter Kinderhospizes zwölf Zyklen Chemotherapie durchstehen. Seit vielen Jahren ist sie das Gesicht dieser Einrichtung, eine leidenschaftliche Botschafterin der Hilfe, fehlte bei kaum einem Event, um Spenden für einen Ort zu sammeln, an dem schwerkranke Kinder und ihre Familien begleitet werden.